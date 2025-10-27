La Costa Blanca acogerá una edición récord de la "Gran Carrera del Mediterráneo"

La Costa Blanca se prepara para acoger una nueva edición de la "Gran Carrera del Mediterráneo", un evento único en el mundo que aúna running y padelsurf. La Diputación de Alicante respalda desde su creación este gran acontecimiento deportivo que este año ha batido su récord de participación con más de 5.000 personas inscritas.

El diputado de Deportes, Bernabé Cano, ha presentado esta mañana todos los detalles de esta singular propuesta que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola, con el mar Mediterráneo como protagonista de excepción.

La carrera se celebrará el domingo 9 de noviembre. / INFORMACIÓN

"Esta prueba, que destaca no sólo por su belleza, sino también por la dificultad que lleva asociada su organización, ya que necesita del trabajo y coordinación de tres localidades diferentes, se ha convertido en un referente en todo el mundo que atrae cada año a multitud de deportistas" ha señalado el diputado, quien ha matizado que "eso la convierte en un importante motor económico para nuestra provincia y en un destacado elemento de promoción turística".

El acto ha contado también con la intervención de la alcaldesa de Santa Pola y diputada provincial, Loreto Serrano, el concejal de Deportes de Alicante, Manuel Villar, el presidente del Club Atlético Montemar, José Pedro García, y el presidente del Club Deportivo Parres Center, Daniel Parres.

"Este tipo de eventos, que si no fuese por el respaldo de la Diputación no podríamos llevarlos a cabo, son clave para desestacionalizar el turismo y potenciar nuestros municipios", ha indicado Serrano, mientras que Villar ha destacado que "para la ciudad de Alicante es un lujo contar con una prueba tan bella que combina dos modalidades, running y padelsurf, que hacen de esta una carrera única".

VI GRAN CARRERA DEL MEDITERRÁNEO

Como es habitual, la "Gran Carrera del Mediterráneo", que este año llega a su sexta edición, partirá desde la ciudad de Alicante, a las puertas del Palacio Provincial, y discurrirá paralela a la costa por enclaves tan emblemáticos como el Parque El Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y el Carabassí o el Faro de Santa Pola. En total, 21,0975 kilómetros que culminarán en la Playa Varadero de Santa Pola.

A lo largo de todo el trazado habrá diversos puntos de animación y avituallamiento con agua y bebidas isotónicas. Además, a los corredores se les ofrecerá el traslado en autobús -con distintas rutas entre Alicante, Elche y Santa Pola- y un servicio de guardarropa que les permitirá dejar sus pertenencias en el punto de salida y recogerlas a la llegada.

El evento congregará a más de 5.000 corredores y padelsurfistas. / INFORMACIÓN

De las 5.000 personas inscritas, el 80% procede del territorio nacional, mientras que el 20% restante es de países como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Además, el 25% son mujeres, lo que supone un incremento del 8% con respecto a la última edición, celebrada en 2023.

En este sentido, José Pedro García ha resaltado que "debido al éxito de este 2025, las inscripciones se cerraron hace un par de semanas, ya que hemos pasado de unos 2.800-2.900 participantes en ediciones anteriores a 5.000".

VII Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race

Por su parte, la "VII Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race" se desarrollará durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre con distintos recorridos y actividades para todos los públicos.

Así, el sábado 8 tendrá lugar una jornada de puertas abiertas para que los asistentes puedan conocer e iniciarse en el deporte del SUP, el SUP inclusivo, el Dragon Boat y las canoas polinesias, mientras que el domingo 9 será el día en el que se celebren las pruebas de competición en las categorías Élite (13 km), Open y SUB 16 (5 km), Rookie y SUB 14 (2,5 km), SUB 12 (1,2 km) y SUB 8 y SUB 10 (1 km).

"Como en ediciones anteriores, la carrera será puntuable para la Liga Fesurfing del Circuito Mediterráneo SUP Race y la Copa de España de larga distancia", ha explicado Daniel Parres, quien ha recordado que el plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 7 de noviembre y se podrá realizar a través del siguiente enlace: https://www.crono4sports.es/info/2256.