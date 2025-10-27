Baloncesto
Los Harlem Globbetrotters llegarán a Alicante en mayo de 2026
Los aficionados al baloncesto podrán disfrutar en el Centro de Tecnificación de las acrobacias y la magia del legendario equipo norteamericano en su gira del centenario
Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y regresan a España para celebrarlo. Como parte de su gira mundial, Alicante será una de las ciudades que albergarán esta experiencia. Concretamente, será el día 16 de mayo a partir de las 19:00 en el Centro de Tecnificación Deportiva.
Las otras sedes ya confirmadas que tendrán la oportunidad de verlo en directo serán Valladolid, Zaragoza, Madrid, Vitoria, Pamplona, Tarragona y Barcelona. Las entradas están disponibles en Mitaquilla.com y en los puntos de venta habituales.
En la nueva gira, los espectadores podrán observar desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias al "Magic Pass" y al "Celebrity Court Pass" o con las entradas exclusivas "Globetrotters VIP Bench" y "Generals VIP Bench".
En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.
Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de 60 récords mundiales Guinness, la cantidad más alta de cualquier deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados ‘Embajadores de la buena voluntad’ para promover dietas saludables y un estilo de vida activo.
Las fechas de La Gira de los 100 años son las siguientes:
- Valladolid - jueves 14 de mayo a las 19:00 horas- Polideportivo Pisuerga
- Zaragoza - viernes 15 de mayo a las 19:30 horas- Pabellón Príncipe Felipe
- Alicante - sábado 16 de mayo a las 19:00 horas - Centro de Tecnificación Deportiva
- Madrid - martes 19 de mayo a las 19:30 horas- Movistar Arena
- Vitoria - miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas- Buesa Arena
- Pamplona - jueves 21 de mayo a las 19:00 horas - Pamplona Arena
- Tarragona - viernes 22 de mayo a las 19:30 horas- Caixabank Tarraco Arena
- Barcelona - sábado 23 de mayo a las 19:00 horas- Olímpic Arena
