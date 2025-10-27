El RCRA celebra la IV Regata "100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama"

El Real Club de Regatas de Alicante vivió este sábado una jornada muy especial con la celebración de la IV Regata "100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama", un evento cargado de emoción, superación y solidaridad.

Desde primera hora, el ambiente en el club respiraba energía y compañerismo. Las distintas tripulaciones llegaban dispuestas a disfrutar de un día de deporte y apoyo mutuo, bajo un sol que apretó con fuerza, pero no restó entusiasmo.

La jornada comenzó con una charla de Cumlaude, firma especializada en productos de higiene íntima femenina, que compartió con las asistentes información y consejos sobre bienestar y cuidado personal.

La emoción continuó en el agua con la disputa de las dos competiciones que dieron forma a la jornada: el Desafío SUMA por la Igualdad y las 100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama, en las que participaron numerosos clubes de la Comunitat Valenciana.

Uno de los momentos más emotivos del día llegó con el homenaje a Nerea, remera y compañera que formó parte de la familia del remo y que, tras su lucha contra el cáncer, ya no está con nosotros. Sin duda, su recuerdo estuvo muy presente en cada palada.

Resultados

1.º Club Náutico Jávea

2.º Escuela de Remo FRCV

3.º Club Náutico El Campello

100 Paladas Solidarias SUMA contra el Cáncer de Mama

1.º Real Club de Regatas de Alicante

2.º Club Rem Marina de Dénia

3.º Club Náutico Santa Pola

Desde el RCRA agradecen a la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana la iniciativa. / RCRA

La entrega de trofeos contó con la presencia de Rafael Torrecillas (Comandante Naval), Felipe Galán (Capitán de la Guardia Civil Marítima), Tania Pérez (Gerente de la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana y miembro de la Federación Española), Ricardo Nutz (Vocal de Tecnologías de la Federación Española de Remo), Javier López Requena (Vocal de Remo del RCRA) y Loreto Brotons (Presidenta de APAMM)

Desde el Real Club de Regatas de Alicante agradecemos a la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, su implicación en esta magnífica iniciativa, que une deporte y solidaridad en una misma dirección: remar juntos por la vida.