Un alicantino, su perro y el mundial de pesca submarina

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) está de celebración. La entidad tendrá un representante en una de las modalidades de pesca más valientes y complicadas. La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) ha convocado a uno de sus deportistas más internacionales, y socio, Juan Vicente Pérez Climent, que representará a su país en el Campeonato del Mundo de Pesca Submarina que se disputará en San Francisco do Sul (Brasil), del 26 al 29 de noviembre.

De esta manera, se cierra un círculo emocional y competitivo que comenzó con el alicantino capturando peces con su padre en el Cabo de las Huertas y la playa de San Juan, siendo niño, y alcanza ahora su punto culmen con la llamada de la selección absoluta. Para su club, el hecho de que haya sido reconocido para defender a España en esta modalidad deportiva supone un hito en la trayectoria de Juan Vicente Pérez Climent, quien con "su esfuerzo, constancia y pasión por la pesca submarina ha logrado situarse entre los mejores deportistas a nivel nacional e internacional", reconocen en el RCRA.

Juan Vicente Pérez Climent posa antes de sumergirse en el agua para entrenar. / RCRA

El alicantino entró en el circuito mundial de esta modalidad subacuática en 2018 y asegura que para él "es todo un orgullo y alegría" que le hayan incluido en la lista de competidores para la cita más importante a nivel planetario de este deporte milenario.

Es la primera vez que Pérez Climent figura en la convocatoria de la selección española como titular. Antes, ya había sido citado como suplente en otras tres ocasiones. "He competido tres veces más con la selección española, la primera en Dinamarca, en 2019; otra en Túnez, en 2022, y otra en Turquía, en 2024, logrando el título de campeones de Europa por equipos en la que se celebró en aguas tunecinas", ha explicado el pescador de élite del RCRA.

Máxima aspiración

"Al Mundial de Brasil acudo con las expectativas más altas que se pueden llevar; voy a dejarme la piel para ser campeón del mundo y, si no lo consigo, lograr el mejor resultado para ayudar a la selección española a quedar en lo más alto de la clasificación de Naciones", sostiene el alicantino sin ocultar su máxima ambición en la importante cita mundialista.

Desde que empezó a competir al máximo nivel, Juan Vicente Pérez Climent ha conseguido, entre otros muchos de menor calado, los títulos de Campeón de España en pesca submarina por Equipos en Rota (Cádiz) en 2022 y la plata individual en el Nacional que se desarrolló en Gijón en 2024.

La perra de Juan Vicente Pérez Climent le aguarda en el bote mientras él se sumerge. / RCRA

El alicantino, siempre acompañado por su perra, que le aguarda durante los entrenamientos y espera con impaciencia que saque la cabeza del agua "defendiendo" su bote, asegura que la afición por este deporte singular le viene "de la infancia y la heredé de mi padre; practicaba pesca submarina con él de pequeño en el Cabo de las Huertas, en ese momento a nivel amateur", confiesa.

"Después me enganché y de ahí me viene la pasión. Para mí es un deporte maravilloso en el que se ven imágenes únicas y tienes vivencias que, de otra manera, no tendrías como coger un pescado a 30 metros de profundidad en apnea; eso para mí es algo maravilloso", describe el representante del RCRA.

Juan Vicente Pérez Climent muestra orgulloso dos buenos ejemplares capturados en apnea. / RCRA

En un mes, estará con el resto de compañeros de la selección, peleando por el oro en la bahía brasileña de San Francisco do Sul. Mientras llega, continúa entrenando aprovechando la infraestructura y el apoyo logístico que le brinda el Real Club de Regatas de Alicante.