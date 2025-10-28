Kiko Martínez recibe en Alicante un sello de Correos personalizado

Este 28 de octubre se ha llevado a cabo el acto de inauguración para la presentación del primer sello personalizado de Correos dedicado a un boxeador español. El bicampeón mundial Kiko Martínez se ha convertido en un hito al unir la filatelia local con el boxeo español.

El evento tuvo lugar en el Museo Despalic de Alicante y estaba organizado por la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina (SFNA) con la Real Federación Española de Boxeo y la Asociación Sociocultural Despalic. El propio Kiko Martínez asistió en persona al acto, presentado por don Julio de España, en el que se dio a conocer el sello de Correos dedicado a su figura deportiva.

Sello de Kiko Martínez. / INFORMACIÓN

Estuvieron presentes diversas personalidades del mundo del boxeo cómo el Presidente de la Real Federación Española de boxeo, el Presidente de la Comunidad Valenciana de boxeo, el Presidente de la SFNA, el Director de la Oficina Principal de Correos de Alicante, el Expresidente de la Diputación Provincial, amigos, familiares de Kiko Martínez, filatelistas y miembros de la SFNA.

Se presentó un video con algunas de las peleas del bicampeón del mundo. El presidente de la Real Federación Española de Boxeo (RFE Boxeo) pronunció unas palabras en apoyo de la iniciativa. En su intervención, Kiko Martínez agradeció a la sociedad filatélica su iniciativa por reconocer a un deportista con un sello personalizado: "Es un orgullo que mi trayectoria sea inmortalizada así", dijo. También destacó la importancia de la filatelia como vehículo de difusión de figuras del deporte nacional.

Ambiente de celebración

El ambiente fue de celebración y contó con numerosos aplausos de los aficionados al deporte y a la filatelia. El clima fue de reconocimiento público al boxeador. Se hicieron fotografías con el sello, con los invitados y con el protagonista, así como un intercambio de ejemplares entre los coleccionistas presentes. La SFNA ha dado un paso relevante al vincular el mundo del deporte (en este caso, el boxeo) con la filatelia local, celebrando la figura de Kiko Martínez.

El sello personalizado representa un puente entre la cultura deportiva y la filatélica, y permitirá tanto al público general como a los coleccionistas contar con un objeto simbólico ligado a un campeón. La SFNA mostró unidades del sello y su sobre, que podrán adquirir los socios o filatelistas interesados.