Motor
Miguel Fuster y su nuevo reto en La Nucia al volante de un Alpine
El piloto alicantino, hexacampeón nacional, se presenta en casa como uno de los favoritos a la victoria
Nueva motivación ante la recta final de la temporada para el benidormense Miguel Fuster, que va a competir la próxima semana como piloto oficial del Alpine Recalvi Rally Team en la última cita del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2025, el Rally La Nucía-Mediterráneo.
Una oportunidad añadida al ilusionante programa que ha efectuado este año el piloto alicantino dentro del CERA-Recalvi (Campeonato de España de Rallies de Asfalto), con el que ha materializado su regreso a la órbita de Renault Group España.
Después de haber aprovechado la primera mitad del calendario para adaptar su pilotaje al novedoso Alpine A110 GT+, el vehículo de última generación que ha homologado esta temporada la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo), Miguel Fuster está preparado para volver a dar el todo por el todo en los tramos de casa con un bólido de estas características.
Vehículo exclusivo
Se trata de la versión de competición más radical que ha fabricado Alpine Racing para rallies, a través de Signatech, preparador oficial del fabricante francés en el WEC (World Endurance Championship). Un aliciente muy significativo con vistas al Rally La Nucía-Mediterráneo, donde Miguel Fuster va a hacer debutar el Alpine A110 GT+ en un entorno muy propicio a la potencia y agilidad de su nueva montura, que destaca también por un desarrollo aerodinámico espectacular.
El piloto de Benidorm, tercer clasificado la temporada pasada del Rally La Nucía-Mediterráneo, puntuable para el CERA - Recalvi (Campeonato de España de Rallies de Asfalto) 2024, se postula como uno de los nombres propios de la última cita del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies). La prueba, donde ejerce cada año como ídolo local, va a propiciar esta vez el estreno ante su público del hexacampeón nacional con un vehículo de lo más exclusivo.
Un aliciente extra, sin duda, para Miguel Fuster, que defenderá en solitario la semana que viene los colores del Alpine Recalvi Rally Team, a lo largo de una cita donde el equipo oficial de Alpine España se impuso el pasado año, conquistando así su primer título nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El aeropuerto Alicante-Elche vuelve a operar tras el cierre por la presencia de un dron
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Las tierras de frutas tropicales, a precio de oro en Alicante