Miguel Fuster y su nuevo reto en La Nucia al volante de un Alpine

Nueva motivación ante la recta final de la temporada para el benidormense Miguel Fuster, que va a competir la próxima semana como piloto oficial del Alpine Recalvi Rally Team en la última cita del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2025, el Rally La Nucía-Mediterráneo.

Una oportunidad añadida al ilusionante programa que ha efectuado este año el piloto alicantino dentro del CERA-Recalvi (Campeonato de España de Rallies de Asfalto), con el que ha materializado su regreso a la órbita de Renault Group España.

Después de haber aprovechado la primera mitad del calendario para adaptar su pilotaje al novedoso Alpine A110 GT+, el vehículo de última generación que ha homologado esta temporada la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo), Miguel Fuster está preparado para volver a dar el todo por el todo en los tramos de casa con un bólido de estas características.

Vehículo exclusivo

Se trata de la versión de competición más radical que ha fabricado Alpine Racing para rallies, a través de Signatech, preparador oficial del fabricante francés en el WEC (World Endurance Championship). Un aliciente muy significativo con vistas al Rally La Nucía-Mediterráneo, donde Miguel Fuster va a hacer debutar el Alpine A110 GT+ en un entorno muy propicio a la potencia y agilidad de su nueva montura, que destaca también por un desarrollo aerodinámico espectacular.

El piloto de Benidorm, tercer clasificado la temporada pasada del Rally La Nucía-Mediterráneo, puntuable para el CERA - Recalvi (Campeonato de España de Rallies de Asfalto) 2024, se postula como uno de los nombres propios de la última cita del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies). La prueba, donde ejerce cada año como ídolo local, va a propiciar esta vez el estreno ante su público del hexacampeón nacional con un vehículo de lo más exclusivo.

Presentación del Alpine con el que competirá Miguel Fuster en La Nucia / DannyPhotoo

Un aliciente extra, sin duda, para Miguel Fuster, que defenderá en solitario la semana que viene los colores del Alpine Recalvi Rally Team, a lo largo de una cita donde el equipo oficial de Alpine España se impuso el pasado año, conquistando así su primer título nacional.