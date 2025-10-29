Liga Guerreras Iberdrola
Elda Prestigio se lleva el primer derbi de la temporada
El Atticgo Elche cae ante el conjunto eldense en un encuentro marcado por las pérdidas de balón
Llegó un día marcado en el calendario para los amantes del balonmano femenino alicantino. Atticgo Elche y Elda Prestigio se veían las caras en el Clara Campoamor siendo octavas y novenas en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola. Pese a tener gran cartel, el encuentro no tuvo color desde el arranque.
Elda Prestigio fue superior al Atticgo durante todo el partido y terminó firmándose la victoria por 18-23. De este modo, adelanta al conjunto ilicitano en la clasificación y saca provecho de las 19 pérdidas de balón de las locales, una cifra demasiado elevada para el balonmano de más alto nivel.
El encuentro arrancó con empate a 3 en los primeros cinco minutos y daba la sensación de que la paridad sería la tónica durante el encuentro. Nada más lejos de la realidad, sería la única igualdad que habría en el marcador, pues el conjunto eldense se empezaría a marchar poco a poco en el electrónico. Las defensas se imponían a los ataques y pese a que Nicole Morales estaba sostenido a las suyas en el marcador, las visitantes estaban dominando con puño de hierro el partido. Al descanso el resultado era de 9-11, pocos goles y poco ritmo sobre el parqué del Clara Campoamor.
Tras el paso por vestuarios, el conjunto que mejor entraría al terreno de juego sería el visitante y gracias a Marina Valles conseguían la máxima renta hasta el momento, seis tantos. El parcial inicial era de 1-6 y Joaquín Rocamora se veía obligado a parar el partido, porque la diferencia empezaba a ser sonrojante.
Intensidad y comunicación
Le pedía el técnico a sus jugadoras más intensidad y, sobre todo, más comunicación, pero el encuentro parecía estar visto para sentencia. La defensa eldense era espectacular y no había forma de que las ilicitanas viesen puerta con facilidad, más allá de algunos tantos esporádicos a portería vacía.
Se estancó el marcador en el pabellón y pasaron más de cinco minutos sin goles, influenciado por el poco ritmo y por el triunfo de las defensas sobre los ataques. Cuando restaban diez minutos para terminar el choque, parecía todo avocado a un triunfo visitante, pero un rayo de esperanza iluminó el Clara Campoamor.
Ligera remontada
Las locales se acercaron ligeramente hasta los cuatro tantos, pero en todo momento estuvo todo controlado por Elda Prestigio, que demostró personalidad y carácter en uno de los pabellones más complicados de la categoría.
Llegó hasta tal punto de sentencia el partido que Joaquín Rocamora pidió a las suyas más intensidad no para acercarse en el marcador, sino para evitar un descalabro mayor pensando en el golaveraje. Le hicieron caso sus jugadores, que pese a intentar maquillar el resultado en los últimos instantes, la victoria se marchaba hacia Elda. 18-23 final y gran triunfo del conjunto eldense.
Ficha técnica:
ATTICGO ELCHE (18): Jimena Laguna (1), Paula Agulló (1), Lisa Oppedal (2), Patricia Méndez (2), Lucía Calleja (0), Nicole Morales (0), Clara Gascó (1), Zaira Benítez (0), Esther Martín Buro (1), Teresa Antón (0), Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio (2), Lidia Trinidad (0), Kelly Rosa (2), Carmen Figueiredo (2) y Noelia Solla (3).
ELDA PRESTIGIO (23): Meriem Ezbida (0), Lucía García (0), Lora Sarandeva (1), Virginia Fernández (0), Sol Ariadna (0), Agda Rafaela (4), Malena Valles (9), Emiliana Heilmann (1), Julia Terrado (0), Elena Cuadrado (1), María Rodríguez (0), Maddi Bengoetxea (1), Claudia Martínez (1), Paula Lluch (2), Marina González (2) y Aitana Pastor (0).
PARCIALES: 3-3 , 3-5, 4-7, 6-8, 6-8, 9-11; descanso; 9-13, 11-17, 13-19, 14-19, 16-21 y 18-23.
