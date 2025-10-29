La ilusión del Orihuela contra la segunda unidad del Levante

El Orihuela afronta la primera ronda de la Copa del Rey, prevista para este jueves a las 19 horas en Los Arcos, con el objetivo de dar la sorpresa, avanzar en la competición y medirse en la siguiente eliminatoria a un rival de Liga de Campeones, ante un Levante que se presenta con su segunda unidad para seguir adelante en la competición.

Después de poner contra las cuerdas a otros adversarios como el Villarreal en 2020, Girona en 2023 y Getafe hace un año, el Orihuela cree que la campanada es posible ante el Levante de Julián Calero.

En esta ocasión, llega a esta eliminatoria tras superar varias rondas en Copa Federación, trayectoria que ha permitido al conjunto alicantino acceder a la Copa del Rey por tercer año consecutivo.

Pese a que hay tres categorías de diferencia entre el Orihuela, equipo que milita en Segunda Federación, y el Levante, conjunto que logró el ascenso a LaLiga EA Sports en junio, la sensación que hay en la capital de la Vega Baja es que la campanada es posible.

Más aún cuando el Orihuela está invicto en Copa Federación, competición a la que ha llegado a la final tras eliminar con solvencia a Intercity (1-6), Ceuta 6 de Junio (2-5), Huétor Tájar (3-0), Deportiva Minera (2-3 en penaltis) y Toledo (2-4).

A esta dinámica copera se aferra un Orihuela que se siente cómodo en eliminatorias a partido único y que este jueves contará con el respaldo de una afición que llenará las 4.200 localidades de Los Arcos para vivir una nueva noche histórica.

Por su parte, el Levante se presenta repleto, a priori, de jugadores suplentes, después de un exigente partido a nivel físico en Mallorca, donde la lluvia convirtió el partido en un duelo de máxima intensidad. De reojo mirará el partido del próximo domingo ante el Celta de Vigo en el Ciutat de València en busca de su primera victoria como local.

Además, el entrenador del Levante, Julián Calero, tiene las bajas por lesión de Iván Romero, Diego Pampín y el centrocampista Oriol Rey, que lleva varios días aquejado de una gastroenteritis aguda, y que ya fueron baja en el último partido de Liga.

Rotaciones en el Levante

Calero reservará a todos los titulares que pueda y uno de los cambios será en la portería, con la entrada de Pablo Campos en el once. También podría debutar como jugador del Levante el uruguayo Alan Matturro, que desde que llegó en verano ha encadenado varias lesiones musculares.

Otros futbolistas como Morales, Espí, Losada, Olasa y Cabello, con un papel secundario en LaLiga EA Sports, podrían tener la oportunidad de reivindicarse en la Copa del Rey y formar en la alineación titular ante el Orihuela.

La posible alineación del Orihuela es la siguiente: Iván Buigues, Nacho Vila, Algisi, Álex Salto, Marc Sirera, Booker, David Rodríguez, Gonzalo Miranda, Monterde, Javi Solsona y Rubén Solano. Por parte del Levante, Julián Calero podría alinear a los siguientes futbolistas: Pablo Campos, Víctor García, Matturro, Cabello, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Olasa, Losada, Brugué, Espí y Morales.