Natación en San Vicente: estos son los nadadores que darán que hablar

El Club Natación San Vicente firmó una jornada histórica en el VI Trofeo 226ERS (25m) celebrado en el Polideportivo Municipal Nou Moles de Nazaret, con dos actuaciones sobresalientes que consolidan su posición como una de las entidades más destacadas de la natación de la Comunidad. Por un lado, Hugo Navarro Orts (2011) se erigió en la gran revelación masculina del campeonato, pulverizando tres Mejores Marcas Autonómicas (MMA) de 14 años en pruebas de velocidad. Por otro, Julia Bas Cutillas (2008) conquistó el oro absoluto en los 400 metros estilos, demostrando que el talento del club alicantino se extiende tanto en la velocidad como en el fondo.

Especialmente destacado fue su registro en los 100 metros libre, donde rebajó una marca que llevaba doce años imbatida. Además, Navarro se quedó a escasas centésimas de las Mejores Marcas Nacionales (MMN) de 14 años, en poder de Joan Casanovas (Sabadell) desde 2011:

50 Libre: 24.33 (vs. MMN 24.28)

24.33 (vs. MMN 24.28) 100 Libre: 52.88 (vs. MMN 52.30)

52.88 (vs. MMN 52.30) 200 Libre: 1:55.03 (vs. MMN 1:54.30)

Julia Bas Cutillas, reina del fondo

La nadadora Julia Bas Cutillas, también representante del C.N. San Vicente, se consagró en la categoría Absoluta Femenina con una brillante victoria en los 400 metros estilos. Bas Cutillas dominó de principio a fin la exigente Prueba 37, firmando un tiempo de 4:59.81, equivalente a 618 puntos AQUA 2025.

Aunque el récord del Trofeo (4:45.93, Paula González Miralles) sigue en pie, la actuación de la alicantina impresionó por su técnica equilibrada en los cuatro estilos y su fortaleza en el tramo final. Su oro absoluto la consolida como una de las grandes promesas del fondo autonómico.

Orgullo sanvicentero y futuro brillante

Con ambos triunfos, el Club Natación San Vicente celebra un doble éxito que refuerza el trabajo técnico y la proyección de su cantera. Bajo la dirección de Víctor Manuel Fuentes Carreras, el equipo continúa acumulando logros en el panorama regional y nacional. “Estos resultados reflejan el esfuerzo y la ilusión de nuestros deportistas y del equipo técnico. Hugo y Julia son el ejemplo del talento que tenemos en casa”, señala el club.

El VI Trofeo 226ERS reunió a algunas de las mejores figuras de la natación autonómica, pero el fin de semana tuvo un claro protagonista colectivo: el C.N. San Vicente, que volvió a demostrar por qué es una referencia en el deporte acuático de la Comunidad.