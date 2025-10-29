El recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante ya está homologado por la Federación Española de Atletismo

La Federación Española de Atletismo ha homologado esta semana el recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, que se disputará el domingo 30 de noviembre con salida en la Diagonal del Palau ilicitano y llegada en el Muelle 12 del Puerto de Alicante, uniendo las dos ciudades en 42,195 kilómetros de trayecto.

Dos jueces internacionales de medición de la federación, ocho integrantes del comité organizador y policías locales de ambos municipios han realizado las distintas mediciones durante un periodo de 12 horas, en horario de 7:00 a 19:00. La prueba organizada por el Club Atlético Montemar, ya ha superado los 4.000 inscritos a falta de un mes de su celebración.

La vigencia de esta homologación, siempre y cuando no varíe el recorrido, llega hasta el año 2032. Otro dato positivo de la validación del itinerario es que los tiempos que registren los atletas son oficiales, lo que les puede permitir participar en otras maratones en las que se exija un tiempo mínimo para poder formalizar la inscripción.

Inscripciones a un mes de la carrera

El 25% de los 4.000 inscritos, a casi un mes de la salida, provienen de 50 países. A los 2.995 atletas con nacionalidad española se les suman deportistas de otros diez países hasta completar los once primeros puestos de esa clasificación por inscritos. Los que figuran a la cabeza son: Francia, 210; Reino Unido, 175; Polonia, 89; Bélgica, 81; Italia, 60; Países Bajos, 57; Alemania, 50; Suiza, 43; Suecia, 35, y Noruega, 29. A éstos hay que añadir, entre otros, Estados Unidos, México, Marruecos, Argelia, Nueva Zelanda, Australia o Laos

La maratón parte desde la Diagonal del Palau, en Elche, donde también inició el trabajo de medición. / INFORMACIÓN

Las 2.995 inscripciones de atletas españoles provienen, preferentemente, de las provincias de Madrid -la mayoritaria-, Albacete, Almería, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Lérida, Murcia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

La I Maratón Internacional Elche-Alicante incorpora en las medallas las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro. La parte posterior de las preseas deja espacios para que los participantes puedan grabar sus nombres y el tiempo conseguido en los 42,195 kilómetros de la prueba.

El recorrido, a detalle

El recorrido que tendrán que atravesar los atletas por Elche y su término municipal hasta llegar a Alicante es el que sigue: Diagonal del Palau, Maestro Albéniz, Luis Gonzaga, Avenida Candalix, Avenida de Alicante, Avenida de la Universidad de Elche, Avenida del Alcalde Vicente Quiles, Puente del Ferrocarril, Avenida de la Libertad, Calle Reina Victoria, Plaza Baix, Calle Corredora, Avenida Juan Carlos I, Avenida de Alicante, Nacional 340, Avenida Illice, Nacional 340 (hasta polígono Agua Amarga).

Tramo urbano de la maratón en Elche. / INFORMACIÓN

Ya en el término municipal de Alicante continuarán por la avenida de Elche, Casa Mediterráneo, avenidas de Loring y Ramón y Cajal, calle Eusebio Sempere, avenidas Catedrático Soler y Alcalde Lorenzo Carbonell, calles Pianista Gonzalo Soriano y Fernando Madroñal, plaza Franklin Albricias, avenida de Aguilera, plaza de La Estrella, avenidas Maisonnave, Federico Soto y Estación, Plaza Luceros, avenida Alfonso El Sabio, calle López Torregrosa, Rambla Méndez Núñez, calle Gerona, plaza de Calvo Sotelo, calles Reyes Católicos y Pintor Aparicio.

Tramo urbano de la maratón en Alicante. / INFORMACIÓN

El tramo final continúa por la avenida Ramón y Cajal, Explanada, Rambla, calles Rafael Altamira y Jorge Juan, Paseíto Ramiro, calles Gravina y Cervantes, avenidas Conde Vallellano, Loring, Perfecto Palacios, Almirante Julio Guillén, Conde Vallellano, plaza Puerta del Mar, avenida Juan Bautista Lafora, calle Jovellanos, paseos de Gómiz y Puerto Viejo, y Muelle de Levante.