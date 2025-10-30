El HLA Alicante viaja a Palencia con el objetivo de afianzarse en el "play-off"

Se están poniendo las piedras para algo ilusionante y la ciudad de Alicante está empezando a darse cuenta de ello. Los de Perelló son quintos en la clasificación y están demostrando que este equipo está para grandes cosas, no para estar hundido en la clasificación como antaño. Nada que ver tiene este arranque con el del curso pasado, las dinámicas son totalmente diferentes y los estados de ánimo, también. Parecen dos equipos distintos y pese a que la Primera FEB es una locura constante y las sorpresas se han convertido en algo corriente, los mimbres están ahí y Perelló tratará de sacar el máximo partido posible otra jornada más.

El HLA Alicante se enfrentará a Súper Agropal Palencia este viernes a las 21:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de la ciudad palentina. El conjunto dirigido por Natxo Lezkano es segundo en la clasificación con cuatro victorias y una derrota. Su arranque liguero es inmejorable y solo están por debajo de Leyma Coruña a día de hoy. Tras un inicio impecable con cuatro victorias en los primeros cuatro partidos ante Palmer Basket, Cartagena, Cantabria y Menorca, llegan al sexto encuentro de la temporada tras su primer tropiezo de la temporada ante Melilla con un resultado de 80-75.

Jordan Walker entra a canasta. / Héctor Fuentes

Con Alec Wintering como principal estrella, el conjunto palentino tratará de resarcirse del último traspié liguero. El base estadounidense con nacionalidad jamaicana está siendo el máximo anotador de los suyos con un promedio de 15,4 puntos por encuentro. A ello se le está sumando un gran acierto y unos porcentajes de cara al aro espectaculares, con un 76% en tiros de dos y otro 63% en tiros de campo. No será el único nombre a tener en cuenta, pues el Palencia cuenta con otros grandes jugadores en sus filas, como por ejemplo, Adam Kunkel o Josip Vrankic. El primero está aportando 14,8 puntos por partido, mientras que el segundo lo sigue con 12,6.

Larsen en modo MVP

No se puede entender este buen arranque sin la figura de Kevin Larsen. El danés se ha echado el equipo a la espalda en los cuatro primeros partidos y está firmando números dignos de MVP. Su último encuentro ante Zamora fue una demostración de poderío y fundamentos. Termino el partido con una línea estadística de 27 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, cerca de un triple-doble que hubiese sido histórico. A día de hoy es el tercer máximo anotador de la competición con un promedio de 19,75 unidades por encuentro, solo por detrás de Vítor Benite y Tyrell Roberts.

Será el segundo encuentro fuera de casa para el Lucentum en Primera FEB. El último precedente no dejó un buen sabor de boca por el resultado, pero las sensaciones fueron inmejorables. El equipo luchó hasta el final ante Estudiantes, uno de los grandes de la categoría. Los de Perelló terminaron cayendo 88 a 82 ante los de Toni Ten, pero demostraron no achantarse ante un gran escenario.