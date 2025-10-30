Balonmano | Liga ASOBAL
El Horneo Eón destituye a Fernando Latorre
El técnico que dio forma al sueño del ascenso abandona el club alicantino tras casi tres años en el banquillo
Fin a la etapa de Fernando Latorre en el banquillo del Horneo Eón Alicante. El equipo de balonmano ha comunicado a última hora de este miércoles la destitución del técnico, que abandona la entidad después de cerca de tres años en el banquillo.
Los malos resultados cosechados en el inicio de liga, donde solo se ha ganado un partido de siete, han hundido al Eón en la tabla clasificatoria hasta el punto de ser colista.
Con la intención de buscar una reacción, la dirección deportiva encabezada por Abraham Rochel ha tomado la decisión de poner fin a la "era Latorre" en el Eón. La decisión llega en una semana sin liga, motivo que permitirá al nuevo técnico contar con un mayor margen a la hora de hacerse al equipo.
Además, todo apunta a que el cuerpo técnico también abandonará la disciplina del conjunto alicantino. De esta forma, se pone fin a la etapa de uno de los técnicos más importantes en la breve historia del Eón, que alcanzó su mayor momento de gloria el pasado 17 de mayo, con el ascenso a la Asobal.
El club, a través del comunicado, ha querido "agradecer su profesionalidad, labor y entrega desde que llegó en la temporada 2023/24. En especial, la consecución de lograr el soñado ascenso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL el pasado 16 de mayo de 2025 en Burgos. Por lo que su nombre siempre irá ligado a nuestro club".
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- La Cámara de Alicante aprueba sacar al Ayuntamiento del antiguo Palas
- Un menor de 17 años de Alicante a Ione Belarra: 'Voy a por ti con un destornillador
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas