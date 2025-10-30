El Horneo Eón destituye a Fernando Latorre

Fin a la etapa de Fernando Latorre en el banquillo del Horneo Eón Alicante. El equipo de balonmano ha comunicado a última hora de este miércoles la destitución del técnico, que abandona la entidad después de cerca de tres años en el banquillo.

Los malos resultados cosechados en el inicio de liga, donde solo se ha ganado un partido de siete, han hundido al Eón en la tabla clasificatoria hasta el punto de ser colista.

Con la intención de buscar una reacción, la dirección deportiva encabezada por Abraham Rochel ha tomado la decisión de poner fin a la "era Latorre" en el Eón. La decisión llega en una semana sin liga, motivo que permitirá al nuevo técnico contar con un mayor margen a la hora de hacerse al equipo.

Además, todo apunta a que el cuerpo técnico también abandonará la disciplina del conjunto alicantino. De esta forma, se pone fin a la etapa de uno de los técnicos más importantes en la breve historia del Eón, que alcanzó su mayor momento de gloria el pasado 17 de mayo, con el ascenso a la Asobal.

La plantilla del EÓN escucha las indicaciones de Latorre durante un tiempo muerto. / Hugo Izquierdo

El club, a través del comunicado, ha querido "agradecer su profesionalidad, labor y entrega desde que llegó en la temporada 2023/24. En especial, la consecución de lograr el soñado ascenso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL el pasado 16 de mayo de 2025 en Burgos. Por lo que su nombre siempre irá ligado a nuestro club".