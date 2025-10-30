El Orihuela roza la gesta ante el Levante en una noche épica en Los Arcos (3-4)

El Orihuela volvió a presentar batalla en la Copa del Rey, sumando su tercer año consecutivo disputando la competición y, una vez más, poniendo en jaque en Los Arcos a un equipo de Primera División que sufrió hasta el último minuto para llevarse el pase de ronda.

Buscando la sorpresa, el Orihuela recibía en Los Arcos la visita del Levante UD. Aunque el premio de enfrentarse a un conjunto de Primera ya había llegado en la primera ronda, el equipo de Pato también soñaba con apear a los granotas de la copa.

El encuentro comenzó muy cuesta arriba para los oriolanos, ya que el Levante UD salió dispuesto a evitar cualquier tipo de sorpresa. El primer córner que botó el equipo de Calero, a los tres minutos, resultó providencial: Iker Losada envió un balón que fue cabeceado por Elgezabal hasta la red de Iván Buiges

El golpe se acentuó para los escorpiones cuando, cumplido el minuto diez de juego, Morales, desde la frontal, resolvía una nueva llegada del Levante ajustando su disparo al poste, lo que suponía el 0-2. Duro revés para el Orihuela en un arranque intenso de los valencianos y más tibio de los locales, aunque poco a poco los dirigidos por Pato fueron revirtiendo la situación.

Penalti

El Orihuela, sin nada que perder, fue creciendo. Tras un primer golpeo repelido por Pablo Campos, una acción posterior en el área visitante terminó con un derribo que acabó señalado como penalti, lo que ofrecía esperanzas a los oriolanos. Solsona no erró al batir a Campos desde los once metros y descontó en el marcador.

Con la posesión más equilibrada, transcurrió el último cuarto de hora del primer tiempo. El Levante tuvo un par de aproximaciones, mientras que el Orihuela mandó alto sendos disparos de Rubén García y Gonzalo Miranda.

La segunda mitad volvió a ponerse cuesta arriba para el Orihuela cuando, por la vía rápida, Carlos Espí encontró desde la frontal un disparo ajustado al poste local que suponía el tercero para el Levante. Otra vez le tocaba al Orihuela no dejar enfriar el partido, y pronto los levantinistas dejaron claro que no iban a regalar el encuentro.

Una aproximación frontal de Gonzalo Miranda acabó en un potente disparo a la escuadra de Pablo Campos, devolviendo la emoción al encuentro con el 2-3. El Orihuela se soltaba y profundizaba en el área visitante, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros.

El equipo de Calero ejecutó un par de remates bien resueltos por Iván Buigues, cuyas intervenciones permitieron que el tramo final llegara abierto y con todo por decidir. El Levante estuvo contra las cuerdas, y el balón lo dominaba el Orihuela, que no dejaba de creer en la machada.

Final electrizante

El Levante pudo sentenciar en una acción donde, tras superar por alto a Iván Buigues, Booker evitó el gol in extremis. Los locales desataron la locura cuando lograron empatar el encuentro: una acción en el área de Pablo Campos que Ayo culminó para establecer el 3-3.

Sin embargo, en el tiempo añadido, Carlos Espí apareció de nuevo para dar fortuna y pegada al Levante, sentenciando un agónico triunfo ante un Orihuela excelso, que mordió a su rival hasta el último suspiro y quedó eliminado con la cabeza en alto.