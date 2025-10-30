Rubén Perelló pone en valor el inicio del HLA Alicante

En la previa al duelo ante el Palencia, Rubén Perelló ha comparecido ante los medios de comunicación y ha resaltado el alto nivel que ostenta la Primera FEB. "En esta liga es muy complicado ganar a domicilio. Vamos a valorar lo que hemos hecho hasta el momento, que son tres victorias como local. Por el calendario nos ha tocado en nuestros primeros dos desplazamientos ir a casa de dos candidatos al ascenso, pero el equipo tiene ganas e ilusión", opinaba el técnico mallorquín.

Rubén Perelló ha elogiado al próximo rival, señalando que es "de los cuatro equipos más importantes por plantilla, presupuesto y también porque hace dos temporadas estaban en ACB". También ha comentado que están haciendo un gran baloncesto y que en su casa solo han caído una vez en más de un año. "El día de Estudiantes fuimos valientes y nos sirve para darnos cuenta de que podemos competir, pero tenemos que hacer un partido de 10, con un 9 no te sirve", añadía.

Rubén Perelló da indicaciones durante un tiempo muerto. / Héctor Fuentes

"Contaban por victorias todo lo que habían jugado y ante Melilla tuvieron un mal encuentro, eso nos exigirá más. Habrán apretado esta semana entonces nos tiene que servir como toque de atención. O estamos muy metidos en el partido o nos pasarán por encima. Es el mejor equipo en defensa de la liga y tiene jugadores con un nivel brutal", señalaba sobre el Palencia y su última derrota.

"Vamos a ver como llegamos. Ha habido algún que otro contratiempo de última hora, hasta última hora no sabremos con quién podremos contar. Si hay que hacer rotaciones más cortas y alguien tiene que jugar más, tocará hacerlo. Es el momento para que los menos habituales demuestren que pueden ser importantes", apuntillaba.

La Primera FEB, a día de hoy, tiene un nivel brutal y sobre ello, Perelló ha comentado lo siguiente. "No te puedes fiar de nadie. En casa hemos conseguido tres victorias, pero nos ha tocado sudar. La liga está a un nivel muy alto, cuesta mucho ganar, por eso quiero que le demos valor a lo conseguido hasta el momento. El equipo va creciendo y cogiendo automatismos. Debemos ser nosotros mismos y hacer nuestro propio baloncesto".

Perelló pide calma a los suyos. / Áxel Álvarez

Sobre si está dándole importancia a la clasificación, con el Lucentum quinto, el técnico ha respondido que no. Ha señalado que el año pasado no lo hizo porque era consciente de que con trabajo llegarían los resultados. "Es importante conseguir victorias y seguir creciendo, cuando todo acabe, la liga nos pondrá en nuestro sitio".

"Fuimos capaces de competir contra Estudiantes y tuvimos opciones de ganar. Somos un equipo ambicioso, con los pies en la tierra y muy competitivo. No puedo marcar un objetivo clasificatorio, pero si puedo decir que este equipo va a luchar por todo", pensaba.

"Defensivamente, tenemos que ser sólidos, ellos en su casa tienen momentos que anotan muchísimo y son capaces de hacer parciales muy rápidos. Además, tienen jugadores con mucho talento. Debemos intentar que no corran y tenemos que ser muy intensos, es un partido en el que los dos equipos vamos a intentar imponer nuestro ritmo de juego", sentenciaba.