Más de 1.000 deportistas estrenarán los I Juegos Nacionales de Combate de La Nucia
Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha son disciplinas que participarán el próximo fin de semana
Falta uan semana para el inicio de los primeros Juegos Nacionales de Combate, que se celebrarán en La Nucia del 7 al 16 de noviembre. En él participarán siete Federaciones Deportivas Españolas: Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha y más de 1.000 depotistas. Serán 10 días de competición en La Nucia y se disputarán 9 competiciones de ámbito nacional. Las entradas para todos los campeonatos serán gratuitas.
La Asociación del Deporte Español (ADESP) organiza los primeros Juegos Nacionales de Combate que se celebran en nuestro país y que contarán con nueve campeonatos del más alto nivel. Se trata de una cita que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas, con un modelo común de colaboración entre federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.
10 días de competición
Tras la recepción del 7 de noviembre, la competición arrancará el sábado 8 de noviembre con los Juegos Absolutos de Kárate en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 18,30 horas. El domingo 9 de noviembre será el turno de la Esgrima con el Torneo Nacional Ranking en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 14 horas y del Judo con el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixto en el Pabellón Muixara de 10 a 13,30 horas.
El Boxeo tendrá su protagonismo del 10 al 14 de noviembre con el Campeonato de España de Clubes en el Pabellón Muixara, de 15 a 21 horas. El sábado 15 de noviembre se desarrollará el Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo el día.
La federación de Kickboxing y Muaythai organiza tres Copas de España: Muaythai, K1, Para&Inclusive Kickboxing, durante el 15 y 16 de noviembre en el Pabellón Muixara. Mientras la Copa del Rey de Taekwondo pondrá el broche final a estos Juegos Nacionales de Combate el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.
