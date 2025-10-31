Alta tensión en el Horneo Eón

El comunicado oficial de la destitución de Fernando Latorre como técnico del Horneo Eón se produjo el pasado jueves, pero la decisión se venía fraguando desde semanas atrás. La distante relación entre Abraham Rochel, director deportivo de la entidad, y el técnico alicantino, ha sido el gran detonante de su despido junto a los malos resultados deportivos con cinco derrotas consecutivas. El club ha considerado que en esa atmósfera no se podía trabajar para conseguir un objetivo tan importante como la permanencia en la Asobal.

Además, la entidad que preside Jaime Cremades estaba convencida de que había equipo suficiente para estar a mitad de la tabla y sin grandes sufrimientos para conseguir la salvación. La realidad ha llevado al equipo a situarse en última posición con seis derrotas en siete partidos, aunque eso sí, el calendario cruzó al Eón con los rivales más poderosos en las primeras jornadas de la temporada. La destitucíón de Latorre se daba prácticamente por hecha hace varias semanas en el entorno del club, pero la entidad optó por aguardar por si los resultados eran positivos y se podía evitar una crisis importante.

El parón liguero de este fin de semana fue considerado el momento menos malo para el relevo en el banquillo con una situación ya insostenible. Además, gran parte del cuerpo técnico también abandona la entidad, por lo que el club trabaja a machas forzadas para restablecer la tranquilidad en el equipo de cara a afrontar los próximos compromisos. Se pone fin a la etapa de uno de los técnicos más importantes en la breve historia del Eón, que alcanzó su mayor momento de gloria el pasado 17 de mayo, con el ascenso a la Asobal. El técnico estaba convencido de remontar la situación con un calendario de enfrentamientos más favorables y con un gran número de rivales directos por la permanencia. Latorre afrontaba su tercera temporada en el equipo alicantino.

Roi Sánchez, entre los principales candidatos

El Eón tiene a Roi Sánchez (1984, Vigo) como su principal opción para tomar los mandos de la plantilla. El entrenador vigués, de 41 años, era técnico de San Pablo Burgos el pasado 17 de mayo, cuando el Eón y el club burgalés se jugaron el ascenso a la Asobal en la última jornada de liga. La noche terminó con felicidad alicantina y tristeza en un San Pablo que, posteriormente, en la promoción de ascenso, tampoco sería capaz de ascender a la élite del balonmano nacional. Sánchez finalizó su vínculo con el club castellanoleonés el pasado verano, tras no lograr subir al equipo a la liga Asobal. Sin equipo desde entonces, se postula como el principal candidato para hacerse cargo del banquillo alicantino tras el adiós a Latorre, que abandona la entidad junto a su cuerpo técnico.

Un hombre de balonmano

Roi Sánchez, además de técnico, también fue jugador de balonmano. Se formó en la Academia Octavio de Vigo, tanto como deportista como en el banquillo. Llegó a dirigir al club vigués en la Asobal, pero la entidad en 2019 terminó desapareciendo. También ha ejercido como ayudante del TSV Hannover-Burgdorf alemán, donde estuvo cuatro años, y como técnico principal del Barça Atlètic en la División de Honor Plata Masculina. Además, fue entrenador del Stuttgart en 2021 en la liga alemana, mejor competición de balonmano del mundo. Su última etapa fue en San Pablo Burgos, donde estuvo dos campañas (2023/24 y 2024/25. En ambas consiguió meter al equipo en el “play-off” de ascenso a liga Asobal, sin premio final.