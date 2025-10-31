Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Elche CF y la nadadora Ángela Martínez, galardonados destacados en la gala del deporte ilicitano

La gala se ha celebrado en el Centro de Congresos y ha reconocido a los clubes y deportistas más importantes de la temporada, así como la trayectoria de determinadas personas

Isabel Antón Valero, Directora de Fundación del Deporte Ilicitano, Pablo Ruz, alcalde de Elche, Joaquín Buitrago, presidente del Elche CF, y José Antonio Román, concejal de Deportes y Medio Ambiente.

Kike Calabuig

El Centro de Congresos de Elche ha sido testigo de los Premios al Deporte Ilicitano de la temporada 2024-2025, una gala en la que se ha reconocido a los deportistas y clubes de la ciudad que han cosechado grandes éxitos a lo largo de la temporada, pero también la trayectoria de personas dedicadas al desarrollo y éxito de los clubes de Elche.

El Elche CF ha recibido el "Premio Ayuntamiento de Elche" al club más destacado de la temporada por su ascenso a 1ª División, la nadadora Ángela Martínez ha sido reconocida con el "Premio Ciutat d’Elx" a la mejor deportista por sus logros a nivel internacional y el "Premio Palmeral d’Elx" ha sido para la empresa Manolet Aldmonds por su apoyo constante al deporte ilicitano. Además, el Club Intango también ha sido reconocido por su 50 aniversario.

En la categoría "Dama d'Elx" por toda una vida dedicada al deporte, el premio ha sido para Zoilo Martín de la Sierra Molina, jugador, presidente y directivo del Club Balonmano Elche.

Foto de familia de varios de los asistentes.

En el apartado de valores humanos, el reconocimiento "Misteri d'Elx" ha recaído en el Club Algar por su trayectoria deportiva en la gimnasia de integración.

En el caso del premio "Elx Ciutat d’Esports", por su constante labor en la promoción del deporte ilicitano, el galardón ha sido entregado a Juan Pedro Espinosa Lidón, promotor del balonmano en el deporte escolar.

Asimismo, en el premio "De Illice a Elche" que reconoce algún hecho histórico que por su especial relevancia haya significado la mejora del deporte en Elche, el candidato premiado ha sido el CBRS Elche por su ascenso a 1ª Nacional.

La novedad de este año ha sido la creación de la categoría masters a deportistas veteranos que siguen en activo, donde ha reinado M.Dolores Esteve Martínez por la consecución de diferentes campeonatos de España Bowling.

