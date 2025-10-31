FÚTBOL
Mbappé, al recibir la Bota de Oro: "Vamos a ganar muchos trofeos colectivos este año"
Florentino Pérez afirmó estar "orgulloso de contar con un jugador como tú. Esto es fruto de tu compromiso con el fútbol"
Kylian Mbappé ha recibido la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25, en la que anotó 31 goles con el Real Madrid en su primera temporada como jugador del equipo blanco. El francés recibió el trofeo en el Santiago Bernabéu acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además del entrenador, Xabi Alonso, y la primera plantilla del equipo blanco al completo.
Florentino Pérez abrió el acto advirtiendo a Mbappé que "esta bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy orgulloso de contar con un jugador como tú, que representas a la perfección los valores de nuestro club. Este día lo vas a recordar siempre. Tus compañeros están orgullosos de ti, porque ellos también te han ayudado a conseguir este premio".
Mbappé y los títulos
El delantero tomó la palabra después de ver todos los goles que le han dado la Bota de oro y de recibir el trofeo. En su intervención agradeció a la plantilla su ayuda y aventuró un futuro exitoso: "Primero, tengo que darle las gracias a mis compañeros. Este año tenemos un grupo increíble. Los premios colectivos son lo más importante. Jugar en el Real Madrid es un sueño. Con los compañeros que tengo podemos ganar muchos premios. Vamos a ganar mucho este año, es lo importante. Los premios colectivos. Con toda la gente que veo aquí podemos ganar muchas cosas. Es un placer jugar en el Madrid, es un sueño de niño".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
- La seria advertencia del SEPE a los desempleados: estar apuntado en el paro no sólo sirve para cobrar la prestación
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros