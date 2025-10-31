Cantaba el célebre José Alfredo Jiménez, el mayor compositor de rancheras que haya existido jamás, el estereotipo de charro por excelencia, aquello de que «una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar…». La Fundación Lucentum ha dado unas cuantas vueltas este verano hasta encomendarse al grupo mexicano que ha apostado por su futuro, así que esta temporada seguimos en la brega de la primera federación pero a ritmo de ranchera. Han sido muchas piedras en el camino que nos ha traído hasta aquí, pero una jornada más el HLA Alicante sigue en pie. Quizá la derrota en Madrid contra el Movistar Estudiantes sea hasta ahora el único tropiezo significativo en el camino de victorias que ha cosechado el Lucentum, que esta noche se enfrenta a Súper Agropal Palencia en su pabellón de deportes. Los lucentinos no han concedido ni un solo partido en casa gracias a la buena sintonía del equipo y a su carácter peleón, capaz de sobreponerse a la marcha de Davison, a las lesiones de Aris y Mike Torres y a la incorporación de nuevos miembros como Sergio Llorente, que ha hecho un papelón en su rol de refuerzo, y Tucker Richardson, que ya probó el domingo pasado las mieles del éxito en el Pedro Ferrándiz. El partido contra Zamora fue una exhibición del equipo, la confirmación de la impronta guerrera que ha inculcado Rubén Perelló en el vestuario. Las opciones de esta noche contra uno de los equipos más potentes de la liga pasan por la ambición de Jordan Walker, el rebote de Coulibaly, el acierto de Jordà, la defensa de Mwema, la solvencia de Mendikote y, cómo no, de nuestro gran danés, Kevin MVP Larsen. No sabemos si esta salida fuera de casa será otra piedra más en el camino de la segunda categoría del baloncesto español para el HLA Alicante, pero seguro que dará para una ranchera.

José Alfredo Jiménez, el más grande compositor mexicano, pasó a la historia por saber retratar en sus canciones las pasiones humanas del desamor, la exaltación alcohólica de la amistad, la virilidad, la ferviente devoción por las mujeres y el despecho. Emociones en estado puro de un hombre que antes de cantante fue deportista. Nos dejó casi trescientas canciones, y en los pasos de la Fundación Lucentum resuenan como nunca sus versos de «con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley…». Pase lo que pase esta noche, nuestra mejor baza reescribe en cada partido las letras de José Alfredo. Porque él sí tiene trono, tiene reina, y alguien que le comprenda: una afición rendida a sus pies y a su eficacia desde cualquier punto de la cancha. En cada pista de baloncesto, una temporada más, Kevin Larsen deja claro que sigue siendo el rey.