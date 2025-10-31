Roi Sánchez, principal candidato a ocupar el banquillo del Horneo Eón

De ver cómo el Horneo Eón le arrebataba el ascenso a la Asobal… a estar a cerca de reemplazar a Latorre en el banquillo alicantino. Y todo en apenas cinco meses. Tras la destitución de Fernando Latorre como entrenador, el Eón tiene a Roi Sánchez (1984, Vigo) como su principal opción para tomar los mandos de la plantilla.

El entrenador vigués, de 41 años, era técnico de San Pablo Burgos el pasado 17 de mayo, cuando el Eón y el club burgalés se jugaron el ascenso a la Asobal en la última jornada de liga. La noche terminó con felicidad alicantina y tristeza en un San Pablo que, posteriormente, en la promoción de ascenso, tampoco sería capaz de ascender a la élite del balonmano nacional.

Sánchez finalizó su vínculo con el club castellanoleonés el pasado verano, tras no lograr subir al equipo a la liga Asobal. Sin equipo desde entonces, se postula como el principal candidato para hacerse cargo del banquillo alicantino tras el adiós a Latorre, que abandona la entidad junto a su cuerpo técnico.

Un hombre de balonmano

Roi Sánchez, además de técnico, también fue jugador de balonmano. Se formó en la Academia Octavio de Vigo, tanto como deportista como en el banquillo. Llegó a dirigir al club vigués en la Asobal, pero la entidad en 2019 terminó desapareciendo.

También ha ejercido como ayudante del TSV Hannover-Burgdorf alemán, donde estuvo cuatro años, y como técnico principal del Barça Atlètic en la División de Honor Plata Masculina. Además, fue entrenador del Stuttgart en 2021 en la liga alemana, mejor competición de balonmano del mundo. Su última etapa fue en San Pablo Burgos, donde estuvo dos campañas (2023/24 y 2024/25. En ambas consiguió meter al equipo en el “play-off” de ascenso a liga Asobal, sin premio final.