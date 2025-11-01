El HLA Alicante destroza al Palencia en la segunda mitad

Objetivo desbloqueado. El Lucentum puede permitirse pensar en ascender. Como poco en pelearlo de tú a tú con cualquiera que se lo proponga de veras. La pesadilla del curso anterior queda en eso, en un mal recuerdo, en un desastre del que pudo salvarse la dignidad de un club que aprende de sus fallos y los corrige... aunque le cueste. Triunfo exultante. Victoria prodigiosa. Por momentos increíble. Sin Kevin Larsen en el rato más caliente, apoyándose en el grupo, en la defensa, en la dirección dentro y fuera de la pista, exhibiendo en la segunda mitad un potencial arrollador que fue capaz de reponerse al vendaval palentino habitual cuando juega en su casa.

El HLA Alicante suma su cuarto triunfo. Lo hace en una pista dura, exigente, que empuja a los suyos y te pisa, que te obliga a coserte al partido para no hacerte jirones. Triunfo de oficio, de colectividad, de dureza y responsabilidad compartida, de esos que te devuelven a la primera plana de una liga que quería olvidarse de ti, que no te contaba entre sus elegidos. Ahora sí. El Lucentum, en un encuentro irregular, difícil de explicar, fue capaz de no dejarse amedrentar por el furor anotador de Jakovics ni la electricidad incontenible de Wintering. Encontró antídoto para no sucumbir ante una variedad tan exuberante de caminos hacia el aro.

Deng Geu se suspende en el aire para buscar los dos puntos pese a la intimidación de Kamba. / Víctor Quintana

La batalla en campo abierto estaba perdida. Fue así los dos primeros cuartos y alcanzó su cenit cuando el equipo de Lezcano armó una ventaja de 14 puntos después de perder una bola, la décima, y ver a Kamba volar por encima de todos para fijar esa máxima al filo del descanso (39-25).

En esa tesitura desfavorable, se necesita carácter. No dejarse impresionar. Seguir batallando. Seguir creyendo en la posibilidad. Lo hizo Jordá, que frenó el vapuleo local con un triple sobre el que apoyar el anhelo de la remontada: 41-31.

Camino correcto

Tocaba dar con la manera de estirar los ataques locales, de obligar a pensar en estático, a no dar segundas opciones, a no regalar contras, a gobernar el duelo desde la paciencia. Lo hizo Sebastian Aris. Él paró en seco a Palencia mientras Torres, Tucker Richardson, Larsen y el propio base danés iban amontonando puntos en el casillero visitante. Un ejercicio coral con todos bajando el centro de gravedad, apretando los dientes, estrechando los espacios, siendo duros, descarados, alejando los tiros del rival, que había anotado con suma facilidad por dentro... y ya no. Ahora se atascaba.

Por ese camino, los alicantinos fueron capaces de menguar la producción ofensiva de un equipo al que le sobra anotación, recursos. Doce le concedió en esos diez minutos del tercer acto a un Palencia que, sin saberlo aún, se estaba preparando para lo peor, para un desenlace terrorífico.

Sin Larsen, para ganar intensidad en la contención, con Coulibaly, Richardson y Deng Geu atentos a todas las ayudas, a los cruces, multiplicándose en el rebote en las dos canastas, sin dejar pensar a nadie más de medio segundo, y con una figura en estado de gracia en ese instante en el que la dificultad para sumar se hace más evidente, la del genio Walker, decidido a convertir en puntos a favor todo el sacrificio físico de sus compañeros, el Lucentum le dio la vuelta a un choque se le puso muy en contra.

Michael Torres bota la bola mientras busca la opción de superar a Ingus Jakovics, en Palencia. / Víctor Quintana

El norteamericano fue asestando golpes uno tras otro. Por dentro, por fuera, volando hacia la canasta, intentando mates de fantasía... Diez puntos suyos seguidos sumados en cuatro viajes letales coronaron un segundo tiempo impresionante. Solo 6 tantos subieron al marcador de Palencia en el cuarto definitivo, que anotó 41 al descanso y se quedó en 18 después.

Crecer desde el aprovechamiento y la competencia, con el convencimiento de que ni cuando todo está perdido se da por perdido nada. Así sometió el HLA Alicante a uno de los candidatos al ascenso en su casa, delante de su público, que asistió incrédulo al desvanecimiento de los suyos pensando que era inexplicable... y no lo era. Se topó de bruces con un proyecto que se ha librado de la angustia y empieza a disfrutar.