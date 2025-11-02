Un Orihuela sin piedad pasa por encima del Elche Ilicitano

Fin de semana con derbi provincial, muy desigualado, en la jornada 9 de Segunda Federación. El Orihuela, que venía de rozar la épica en Copa contra el Levante, no notó el esfuerzo extra y arrolló al filial del Elche, que sigue sin encontrarle el pulso a la categoría. Cinco goles de los escorpiones que dejan tocado a Carlos Cuéllar, técnico franjiverde. El Intercity ganó con solvencia su duelo en el Antonio Solana contra el Navalcarnero, con un gran Cristian Herrera, que comandó el ataque alicantino con un doblete. Por último, el Alcoyano regresó de vacío de su visita al Ibiza Islas Pitiusas.

Rodillo oriolano

El Ilicitano volvió a dejar una imagen preocupante y cayó goleado ante un Orihuela que pasó el rodillo en el Diego Quiles, tras su gran actuación copera de entre semana contra un Primera como el Levante. Antes de la media hora, Álex Salto y Solano, en área pequeña, sacaron a relucir la candidez local atrás. El conjunto de Carlos Cuéllar recortó diferencias en un saque de esquina resuelto se cabeza por Ismael, para llegar al descanso con 1-2 en el marcador. En la segunda mitad, el conjunto escorpión arrolló ofensivamente al Ilicitano, anotando de salida Lara el tercero. Un duro golpe para los locales que el Orihuela aprovechó para hacer sangre, primero anotando Monterde y situando el quinto Ángel Sánchez. El escandaloso marcador lo adecentó Guido para los locales, superando a Buigues.

Notable Intercity

El primer tiempo del duelo entre Intercity y Navalcarnero transitó con pocas oportunidades de gol, siendo los madrileños los primeros en poner a prueba a un Mackay que evitó el 0-1. Quien no erró fue Cristian Herrera a la media hora tras internarse en la frontal del área y superar a Dani Simón con un tiro al palo largo. En la segunda mitad quiso el Navalcarnero irse arriba, si bien los hombres de Javi Moreno pusieron el segundo en el marcador tras un balón de Pol Roigé al área que Álex Alemán resolvió a la media vuelta. Apuntilló el conjunto alicantino con un nuevo tanto de Cristian Herrera, desde la frontal, permitiendo un final plácido para los locales.

Derrota del Alcoyano

El Alcoyano regresó de vacío de las Islas Baleares donde capituló ante un CD Ibiza Islas Pitiusas que hizo bueno el gol conseguido camino de la media hora. El equipo dirigido por Fran Alcoy empezó sin aprovechar sus ocasiones ante Edu Frías, mientras que los ibicencos, en su primer acercamiento con peligro, aprovecharon un testarazo de Diego Jiménez para tomar ventaja en el marcador. Aunque el Alcoyano volvió a gozar antes del intermedio de acciones sobre el área local, los deportivistas volvieron a evidenciar problemas de cara a gol. En la reanudación, el Ibiza supo jugar sus cartas y aunque el Alcoyano no dejó nunca de insistir, sufrió demasiado para poner en jaque a la defensa local. Además, la situación se complicó de cara al tiempo de descuento con la expulsión del guardameta Jagoba Zárraga, algo que complicó la ofensiva final para que el Alcoyano pudiese sumar punto alguno.