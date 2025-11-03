Atticgo Elche y Elda Prestigio caen en la jornada 9

Mala jornada para el balonmano femenino alicantino. Ninguno de los dos representantes en la Liga Guerreras Iberdrola ha conseguido vencer su respectivo encuentro. El pasado sábado se midieron Elda Prestigio y Super Amara Bera Bera en Elda, con un resultado de 27-31 favorable al conjunto vasco. Por su parte, el Atticgo Elche recibía a Rocasa Gran Canaria y el marcador reflejó otra derrota, en este caso 15-25 para las visitantes.

Atticgo Elche

Semana aciaga para el equipo dirigido por Joaquín Rocamora con tres derrotas consecutivas ante Porriño, Elda Prestigio y Rocasa Gran Canaria. Las ilicitanas llegaban al encuentro en el Esperanza Lag con el objetivo de mejorar las prestaciones y disipar las dudas. Nada más lejos de la realidad, desde el primer instante fueron superadas por el rival y pagaron caro la falta de gol, pues solo anotaron cuatro en la primera mitad y uno en dieciocho minutos de partido.

Para cuando las franjiverdes quisieron reaccionar ya era tarde. El muro canario era inexpugnable y la portera visitante, Lourdes Guerra, estaba secando cualquier intento de remontada. Al igual que ante el Elda Prestigio, las jugadoras del Atticgo Elche lucharon en los últimos instantes no para ganar el partido, sino para mejorar su imagen y también para evitar un desastre en lo que respecta al golaveraje. El resultado final fue de 15-25, dejando claro que mucho se debe corregir si se quiere volver a la senda del triunfo.

Elda Prestigio

Por su parte, el conjunto eldense tampoco pudo sumar una nueva victoria, pero las sensaciones y la imagen demostrada fue completamente diferente. El conjunto dirigido por José Ignacio Prades se mostró valiente y combativo ante las líderes de la competición, Super Amara Bera Bera. Las eldenses, tras caer en la novena jornada de liga, son novenas en la competición doméstica, una plaza por arriba del Atticgo Elche. La parte negativa es que salen del "play-off" al ser superadas por Granollers.

Las máximas goleadoreas ante Bera Bera fueron Maddi Bengoextea con seis tantos y Malena Valles con otros cinco, que le sitúan como tercera máxima anotadora de la competición con 50 goles hasta el momento.