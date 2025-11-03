La Fundación Agustinos busca dar la sorpresa en la Copa del Rey

La temporada ha arrancado de la mejor manera para la Fundación Agustinos. A día de hoy es líder de la División de Honor Plata con un partido menos disputado y tratará de trasladar su excelente momento de juego a la primera ronda de Copa del Rey. El conjunto alicantino buscará dar la sorpresa en una eliminatoria a partido único este martes a las 17 horas ante el Cangas de Morrazo, conjunto de la Liga Asobal.

La fase final de la Copa del Rey tendrá como sede la ciudad de Alicante. A mediados del mes de octubre se desveló que la ciudad alicantina volvería a albergar una fase final tras la de 2018, cita en la que terminó triunfando el Barça.

Acción durante un duelo de Agustinos. / Plácido Gutiérrez

La prioridad de Agustinos sigue siendo la competición liguera, pero la Copa siempre ha generado una gran ilusión en una entidad que ya está acostumbrada a firmar grandes actuaciones en el torneo. La Fundación Agustinos ya eliminó a un equipo de superior categoría como el Bada Huesca hace dos temporadas y ha puesto en apuros durante las últimas temporadas a otros equipos de la máxima categoría, como Bidasoa o Benidorm.

El conjunto dirigido por Alejandro Carrillo llega descansado tras el aplazamiento de su encuentro liguero frente al Servigroup Benidorm, lo que le ha permitido preparar a conciencia el compromiso ante el cuadro gallego, que volverá a competir en Alicante el próximo viernes, en esta ocasión ante el Horneo Eón en la Liga Asobal.

Los abonados de la Fundación Agustinos tendrán acceso gratuito al partido, mientras que el público general deberá abonar cinco euros para presenciar la eliminatoria.

Una eliminatoria de máxima dificultad

Por su parte, Quique Domínguez, entrenador del Frigoríficos del Morrazo no se fía de Agustinos y califica la eliminatoria de "máxima dificultad". Según el técnico, "Agustinos está jugando francamente bien. Algunos de sus jugadores están en un momento de forma muy bueno, y el jugar en su casa le da ese plus de motivación para enfrentarse a un equipo de superior categoría. Tendremos que hacer frente a todo eso".

El preparador gallego confía en que sus jugadores aprovechen bien sus armas y consigan "reducir" los errores en una pista en la que el rival los suele castigar mucho "con la velocidad que le imprime a su juego".

Lance en un enfrentamiento de Agustinos. / Plácido Gutiérrez

"Vamos a necesitar estar ordenados, defender bien y reducir esas pérdidas que en algunos partidos anteriores nos han penalizado mucho. Y luego ser valientes, estar motivados para demostrar que hemos venido a pasar la eliminatoria", incidió.

Pese a que el viernes volverá a disputar otro encuentro en la ciudad de Alicante ante el Horneo Eón, Quique Domínguez avisa. "Nuestra cabeza y nuestro esfuerzo tiene que estar en el partido de mañana. Es importante no alterar el orden de los partidos, ni en nuestra preparación ni en nuestra cabeza", comentó Domínguez, quien ve a su equipo con "buena predisposición" y "buena mentalidad".