Fútbol internacional
La Argentina de Messi preparará su amistoso ante Angola en Alicante
El combinado albiceleste se concentrará en la provincia del 10 al 18 de noviembre
El próximo 10 de noviembre la campeona del mundo, liderada por Leo Messi, se reunirá en Alicante para realizar una concentración de ocho días. Será con el objetivo de preparar el amistoso que disputará el día 14 en Luanda ante Angola y la localidad alicantina está aún por definir.
Esta concentración será del 10 al 18 de noviembre y tras disputar el encuentro en tierras africanas el día 14, regresarán a su cuartel general en la provincia.
Argentina ya está clasificada para el próximo Mundial como campeona del grupo sudamericano, tenía programado un segundo amistoso en Kerala (India), pero finalmente fue anulado. De esta manera, el seleccionador nacional aprovechará así la concentración para seguir los entrenamientos y evaluar nuevos futbolistas.
La elección de España como sede de preparación ha sido motivada por el gran número de jugadores que forman parte de equipos europeos. Sin embargo, también apuntan a estar varios que no juegan en el continente, como por ejemplo, Leo Messi.
Idilio con Alicante
En el pasado, la albiceleste ya ha visitado la provincia en varias ocasiones. Durante el Mundial de 1982, el combinado argentino se alojó en Villajoyosa y sus victorias ante Hungría y El Salvador se disputaron en el Rico Pérez. Un año antes, en 1981, disputo un amistoso contra el Hércules en el Rico Pérez con victoria por 0-2.
Hace seis años, Argentino también estuvo en la provincia, más concretamente en Elche, donde vencieron a Ecuador en el Martínez Valero por 6 a 1.
Posteriormente, Argentina regresó a la provincia en octubre de 2019 para disputar un amistoso ante Ecuador en el Martínez Valero de Elche. La albiceleste, pese a la ausencia de sus principales figuras, logró una victoria contundente (6-1).
La lista de convocados incluirá nombres ya consagrados como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez o Giuliano Simeone, entre otros. A estos nombres se podrían sumar varias revelaciones de esta temporada, como por ejemplo Joaquín Panichelli. La lista será comunicada en los próximos días.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia