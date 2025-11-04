La Argentina de Messi preparará su amistoso ante Angola en Alicante

El próximo 10 de noviembre la campeona del mundo, liderada por Leo Messi, se reunirá en Alicante para realizar una concentración de ocho días. Será con el objetivo de preparar el amistoso que disputará el día 14 en Luanda ante Angola y la localidad alicantina está aún por definir.

Esta concentración será del 10 al 18 de noviembre y tras disputar el encuentro en tierras africanas el día 14, regresarán a su cuartel general en la provincia.

Los jugadores de la Selección Argentina celebran un gol. / AP

Argentina ya está clasificada para el próximo Mundial como campeona del grupo sudamericano, tenía programado un segundo amistoso en Kerala (India), pero finalmente fue anulado. De esta manera, el seleccionador nacional aprovechará así la concentración para seguir los entrenamientos y evaluar nuevos futbolistas.

La elección de España como sede de preparación ha sido motivada por el gran número de jugadores que forman parte de equipos europeos. Sin embargo, también apuntan a estar varios que no juegan en el continente, como por ejemplo, Leo Messi.

Idilio con Alicante

En el pasado, la albiceleste ya ha visitado la provincia en varias ocasiones. Durante el Mundial de 1982, el combinado argentino se alojó en Villajoyosa y sus victorias ante Hungría y El Salvador se disputaron en el Rico Pérez. Un año antes, en 1981, disputo un amistoso contra el Hércules en el Rico Pérez con victoria por 0-2.

Posteriormente, Argentina regresó a la provincia en octubre de 2019 para disputar un amistoso ante Ecuador en el Martínez Valero de Elche. La albiceleste, pese a la ausencia de sus principales figuras, logró una victoria contundente (6-1).

La lista de convocados incluirá nombres ya consagrados como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez o Giuliano Simeone, entre otros. A estos nombres se podrían sumar varias revelaciones de esta temporada, como por ejemplo Joaquín Panichelli. La lista será comunicada en los próximos días.