La Fundación Agustinos roza la proeza en la Copa Del Rey

La Fundación Agustinos rozó con la yema de los dedos un triunfo que hubiese sido histórico ante Frigoríficos del Morrazo, equipo que actualmente milita en la Liga Asobal. El duelo terminó con un marcador de 33 a 35 y se decantó en los instantes finales gracias a la calidad del equipo de superior categoría.

La primera parte mostró dos conjuntos valientes e igualados que se marcharon al paso por vestuarios con un marcador ilusionante de 19-20 favorable al conjunto gallego. David Jiménez, que terminó con 10 goles, estaba siendo un completo quebradero de cabeza para los defensores visitantes y la emoción marcó la primera media hora de partido.

Al final, la experiencia jugó un papel decisivo en el devenir del encuentro y el cuadro gallego decantó la balanza en su favor para avanzar una ronda más en la Copa del Rey. Sin embargo, Agustinos dejó una gran imagen ante un conjunto de Asobal y ya se encuentra con todos los sentidos puestos en la competición liguera donde le espera el Burgos este próximo sábado.