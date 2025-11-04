Horneo Eón Alicante
El Horneo Eón Alicante ficha a Javier Borragán
El lateral derecho, que jugó la temporada pasada en Bada Huesca, se sumará a la dinámica del equipo en los próximos días
Este martes el Horneo Eón Alicante ha comunicado la llegada de un nuevo fichaje. El club alicantino ha cerrado la contratación del lateral derecho Javier Borragán, nacido en Oviedo el 5 de septiembre de 1989. El ovetense jugó la temporada pasada en el Bada Huesca de Liga Asobal y disputó 15 encuentros con 75 tantos a sus espaldas.
Anteriormente, a esta etapa, Borragán disputó la primera división francesa defendiendo los escudos del Tremblay-en France Handball, Cesson Rennes Métropole, Nancy Handball y US Creteil. También formó parte del Benfica en la primera división portuguesa. En cuanto a su experiencia en España, el ovetense jugó en Bidasoa, BM Anaitasuna y en el SDC San Antonio, lugar en el cual se formó.
El ovietense confiesa que afronta "este reto con mucha ilusión". "Tengo muchas ganas de llegar a Alicante, de trabajar, entrenar con mis compañeros y aportar lo máximo para ir sumando puntos", comentaba el flamante fichaje el Horneo Eón Alicante. "Este es un proyecto deportivo interesante, en una ciudad como Alicante y en una provincia histórica del balonmano español”, añade.
Para Roi Sánchez, nuevo técnico del Horneo EÓN Alicante, Borragán aportará “experiencia en las dos áreas”. “Es un jugador que destaca por su lanzamiento y su estabilidad tanto en ataque como en defensa”. Borragán se unirá en los próximos días al equipo.
