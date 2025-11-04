El Rallye La Nucía decidirá el segundo clasificado del Supercampeonato de España

El 31 Rallye de La Nucía 'Trofeo Costa Blanca' se desarrollará esta semana los días 6, 7 y 8 de noviembre. Por décimo año, la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que además será puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA y para el autonómico. El rallye discurrirá por más de 30 municipios de montaña alicantina, con un total de 643 kilómetros, de los que 161 serán de competición en 12 espectaculares tramos. La Nucía será el cierre de la temporada del Supercampeonato de España de Rallyes, que contará con varios pilotos foráneos, entre los que destaca el noruego Andrea Mikklesen, que repite por segundo año, y el norirlandés Phillip Allen.

La Ceremonia de Salida se realizará desde l’Auditori de les Nits este jueves 6 de noviembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. La presentación del 31º Rallye La Nucía 'Trofeo Costa Blanca' ha sido esta mañana en l’Edifici dels Esports y ha contado con la presencia de José Vicente Medina, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, Vicente Cabanes, director del Rallye y presidente del. Automóvil Club AIA, Ángel Esteve, Jefe Seguridad Rallye y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La prueba, organizado por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana (FACV), la FIA, el Automóvil Club AIA y el Ayuntamiento de La Nucía, será además puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) y el campeonato autonómico. Esta será la décima ocasión en la que La Nucía acoge una prueba del Supercampeonato, consolidándose como una de las sedes fijas del calendario nacional.

La prueba será puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes. / INFORMACIÓN

161 kilómetros y 12 tramos

El recorrido diseñado por el Automóvil Club AIA para este 31 Rallye La Nucía Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca' recorrerá más de 643 kilómetros de rallye de los cuales 161 serán de competición en 12 tramos cronometrados: 6 tramos el viernes 7 de noviembre a partir de mediodía y 6 tramos el sábado 8 de noviembre. La cita alicantina recorrerá más de una treintena de municipios de montaña y reunirá a figuras destacadas del automovilismo nacional e internacional. Entre los participantes figuran Andreas Mikkelsen, doble campeón mundial WRC2 (2012 y 2023), que competirá con un Toyota GR Yaris Rally2, y el norirlandés Phillip Allen (Skoda Fabia Rally2). También estará el piloto local Miguel Fuster, seis veces campeón de España, que correrá "en casa" con un Alpine.

El viernes 7 de noviembre por la tarde se disputarán los tramos Pinos-Xaló (15,81 km.), Pego-Vall d’Ebo (10,68 km.) y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta (14,92 km.). Estos tramos se realizarán en doble bucle, realizándose la "segunda vuelta" de noche, a partir de las 20 horas.

El sábado 8 de noviembre comenzará la jornada a las 9,15 horas con el TC7 Benassau-Gorga (10,01 km.), TC8 Penáguila-Relleu y TC9 Guadalest-Callosa d’en Sarrià (TC+ de 7,61 km.). Por la tarde a partir de las 14 horas se repetirán estos tres tramos. El rallye finalizará en La Nucía, donde se entregarán los trofeos a las 19,15 horas en el pabellón Muixara.

Añadir que el viernes 7 de noviembre por la mañana se disputará el Tramo Cronometrado de Calificación (TCC), para los participantes de Categoría 1. Posteriormente, será en el mismo tramo el Shakedown, un tramo de entrenamiento y puesta a punto de todos los inscritos. Se desarrollará entre las poblaciones de Bolulla y Tárbena. La organización aseguró en un comunicado que ha reforzado en esta edición su compromiso ambiental, con estudios sobre la huella de carbono y acciones específicas para reducir su impacto.

Ceremonia de salida en La Nucía

La Ceremonia de Salida del Rallye se realizará en la plaça de Les Nits el jueves 6 de noviembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. En ella todos los aficionados al mundo del motor podrán fotografiar y pedir autógrafos a los mejores pilotos del S-CER

“El Rallye La Nucía destaca por su gran retorno económico y promocional, cada euro invertido tiene un retorno de 34 euros. El año pasado tuvo un retorno de más de 8 millones de euros, según la organización. También hay que destacar su gran repercusión mediática con la presencia de varios medios de comunicación, con la retransmisión en directo por Teledeporte de TVE. Este evento deportivo es, por tanto, una excelente plataforma para promocionar turísticamente el interior de nuestra provincia, ya que pasa por 30 municipios” ha señalado Bernabé Cano, diputado provincial de Deportes y alcalde de La Nucía.

Por su parte, Vicente Cabanes ha avanzado algunas de las novedades de esta edición, entre las que destaca en cumplimiento de la nueva ley de Medio Ambiente para la protección de la naturaleza, algunos cálculos y estudios de la huella de carbono que genera la prueba y diversas acciones para minimizarlas.

El Rallye de La Nucía contará con los pilotos Efren Llanera, Javier Pardo, Unai de la Dehesa, José Luis Pelaez, Jorge Cagiao o Pepe López. Al ser puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA contará con pilotos foráneos como el mítico piloto noruego Andreas Mikkelsen (doble campeón mundial WRC2 2012 y 2023 y ganador de tres pruebas del Mundial de Rallyes) con un Toyota GR Yaris Rally2. También estará el piloto de Irlanda del Norte Phillip Allen con un Skodia Fabia Rally2

Subcampeonato "en juego"

Este año el Rallye de La Nucía no decidirá el campeón del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que se adjudicó José Antonio "Cohete" Suárez (Skoda) en el RACC, el pasado mes de octubre, pero sí está en juego será el subcampeonato del S-CER entre Pepe López (Hyundai) y Javier Pardo (Skoda). También destacar la presencia del piloto "local" Miguel Fuster, que competirá "en casa ante su afición" con un Alpine.

Los ganadores del Rallye de La Nucía han sido: Alberto Monarri en 2016, Iván Ares en 2017, Miguel Fuster en 2018, Pepe López en 2019, José A. "Cohete" Suárez en 2020, Surhayen Pernía en 2021, Pepe López en 2022, "Cohete Suárez" en 2023, y Robert Virves en 2024 (primer estonio en ganar el Rallye).

El Rallye de La Nucía se podrá seguir en directo por el canal de Teledeporte de TVE y como novedad en DAZN también , durante el sábado 8 de noviembre, ya que se retransmitirá en directo el último tramo del Rallye: Guadalest-Callosa d’en Sarrià.

Ciutat Esportiva: Centro de Operación

La Ciutat Esportiva Camilo Cano acogerá todo el operativo del rallye desde el parque de asistencia a dirección de carrera, pasando por sala de prensa y otros servicios. La Ciutat Esportiva se convertirá del 7 al 8 de noviembre en el gran centro de operaciones del 31 Rallye Mediterráneo-La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’. Espectáculo y emoción serán los protagonistas de estas jornadas en las que aficionados y público en general disfrutarán viendo de cerca a los equipos que participan en esta edición.

Los vehículos participantes en la prueba pasarán hasta en cuatro ocasiones por el parque de asistencia del 31 Rallye Mediterráneo-La Nucía en la Ciutat Esportiva. Finalizada la carrera, la Ciutat Esportiva Camilo Cano también acogerá la ceremonia de entrega de trofeos del rallye, a las 19,15 horas. Más información del rallye en: www.rallyelanucia.com y en la App Rallye La Nucia.

Rallye: viernes y sábado