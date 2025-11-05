Roi Sánchez, nuevo entrenador del Horneo Eón: "Tenemos que tener claro que el objetivo es salvarse"

El Horneo Eón Alicante ha presentado oficialmente a su nuevo entrenador, Roi Sánchez, este miércoles en el Pitiu Rochel, mismo pabellón donde el técnico debutará este viernes ante el Frigoríficos del Morrazo. El presidente del club, Jaime Cremades, ha comparecido junto al hombre que asume el reto de enmendar el mal inicio de campaña de este proyecto novel en Asobal.

Le ha tocado a Cremades, en primer lugar, explicar la decisión de apartar a Fernando Latorre, sorpresiva aun a pesar de los malos resultados. "Nosotros veíamos también que el equipo no transmitía, estaba triste, con poca alegría, poca intensidad y entonces nos veíamos superados por rivales a los que pensábamos que sí que podíamos ganarles", ha relatado el presidente del Horneo Eón sobre lo que impulsó a la directiva a decidir el cambio técnico.

Más precisamente, ha declarado que veían posibilidades de ganar en los últimos tres partidos, contra Ciudad Encantada, Atlético Valladolid y Villa de Aranda. "Yo creo que estamos a tiempo de revertir la situación y por eso se ha tomado esta decisión dolorosa", ha dicho Cremades en referencia a la destitución del artífice del ascenso, pero, por otra parte, ha señalado que están "confiados, por supuesto, en la incorporación de Roi, quien creemos que es el técnico ideal para esto".

Roi Sánchez y Jaime Crremades, en la pista del Pitiu Rochel. / Pilar Cortés

Roi Sánchez fue entrenador del Burgos hasta el pasado junio, cuando se quedó a las puertas de Asobal luego de perder el ascenso directo, justamente, contra el Horneo Eón. Esta es su primera semana en el eterno verano de Alicante y aunque es parco a la hora de hablar sobre qué aspectos técnicos ha podido trabajar con la plantilla, sí adelanta que les ve "muy bien" y que "hay algunas mejoras que creo que podremos todos observar el viernes".

"Este club es un soplo de aire fresco en el balonmano español, joven, con mucha ambición. Creo que eso casa con lo que yo soy como entrenador" Roi Sánchez — Nuevo entrenador del Horneo Eón Alicante

El entrenador vigués agradece la oportunidad de unirse al proyecto del Eón y considera que "este club es un soplo de aire fresco en el balonmano español, joven, con mucha ambición. Creo que eso casa con lo que yo soy como entrenador y creo que el hecho de que nuestros caminos se unan hoy puede ser algo muy bonito".

"Yo creo que el equipo tiene calidad, por eso también asumo el reto", ha asegurado Sánchez sobre los jugadores, sin querer hacer mayor valoración deportiva del desempeño que hasta ahora ha tenido el Horneo Eón. Al contrario, ha querido manifestar su "admiración al trabajo de Fernando Latorre y todo lo que ha hecho aquí. Eso que vaya por delante porque para mí también es uno de los referentes entre los entrenadores españoles".

Preguntado por cómo planea dejar su impronta y enderezar el rumbo del equipo, Roi Sánchez no esconde que "el objetivo es el rendimiento en la élite del deporte. Soy muy consciente de que los resultados mandan y voy a hacer todo lo que sea para ganar los partidos", aunque tampoco revela sus cartas: "No voy a dar aquí las claves de qué vamos a hacer, pero poco a poco lo podremos ir comentando".

"El Eón tiene que aterrizar" en Asobal

De cara a la primera prueba, este viernes contra el Frigoríficos del Morrazo, el nuevo técnico plantea que "cuando las cosas no acaban de funcionar hay que tocar algún tornillo. Pero bueno, tampoco nos esperamos aquí en cuatro días un cambio radical".

En cuanto al rival, apunta que el conjunto de Cangas "es un equipo que también es un proyecto nuevo, que ha hecho muchos cambios de jugadores, pero tiene ese ADN de saber dónde está. Ellos saben que van a estar ahí peleando por no bajar". En contraparte, considera que el Eón tiene "que aterrizar, porque viene de ganar la división de Honor Plata, haciendo una temporada magnífica, ganando casi todos los partidos. Y ahora nos enfrentamos a una situación completamente distinta, pero con muchos de los jugadores que estaban el año pasado"".

"Tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que tener claro que el objetivo es salvarse. Y que para salvarse hay que hacer ciertas cosas donde el Frigoríficos nos sirve de ejemplo", ha continuado Sánchez sobre su diagnóstico.

No espera más refuerzos

El club anunció este martes la llegada del experimentado lateral Javier Borragán, sobre el cual el nuevo entrenador opina que "no hace falta mucha presentación". "El año pasado hizo una segunda vuelta extraordinaria y ayudó al Huesca a salvarse en el último partido. Es un jugador que aporta en las dos áreas. En defensa está muy bien y en ataque tiene capacidad de lanzamiento, decide bien, sabe jugarse las bolas calientes. Y, además, es un jugador que comete pocos errores"

Sin embargo, Roi Sánchez descarta la llegada de más refuerzos: "Yo tengo el equipo que tengo, me gusta, voy a trabajar con ellos y para mí eso ahora no es ningún tema". La tarde de este viernes, a las 20:30, podrá estrenar sus sistemas en casa contra el Frigoríficos que este martes venció en copa por apenas dos goles a Agustinos.