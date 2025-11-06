Jaime Cremades, presidente del Horneo Eón: "Es vital que el Ayuntamiento cumpla en tiempo y forma"

Momentos convulsos para el Horneo Eón Alicante en su primer año en la Asobal en el que se ha topado con la enorme exigencia de la competición. El club tuvo que sacrificar a Fernando Latorre, artífice del ascenso, en busca de una reacción urgente para salir de los puestos de descenso. Con Roi Sánchez el equipo espera reconducir el rumbo, empezando por el partido de este viernes ante el Frigoríficos del Morrazo en el Pitiu Rochel. Jaime Cremades, presidente del Eón, habla claramente de que no hubo más remedio que tomar esa decisión al tiempo que alza la voz sobre los problemas económicos que puede atravesar la entidad si no llegan a tiempo las subvenciones municipales.

-¿Esperaba la exigencia de la Liga Asobal?

-Sí, sabíamos que esta competición nada tenía que ver con Plata y que los partidos iban a ser durísimos. Estamos en el inicio todavía y ya estamos viendo la dificultad que hay para sumar puntos. Esperamos volver a sumar cuanto antes.

-Después de siete jornadas, el equipo es colista con una sola victoria. ¿Ha sido un duro golpe?

-La plantilla tiene mucha calidad y esperábamos estar más arriba en la clasificación, pero hemos tenido un inicio complicado con rivales de alto nivel y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener cuidado porque los puntos que no sumamos ahora luego no vuelven y podemos tener problemas. Ahora viene un calendario con partidos muy importantes para nosotros en los que no podemos fallar.

La exigencia en la Asobal es muy alta y cuando no se cumple lo pactado las dificultades aumentan

-Todos pensaban que Fernando Latorre estaría muchos años en el Horneo Eón...

-Y nosotros también, por eso le firmamos un proyecto de tres años. Le estamos muy agradecidos por el trabajo que ha hecho y por habernos llevado a la Asobal, pero había que tomar una decisión porque veíamos que el equipo se nos iba, no transmitía buenas sensaciones y en el deporte toca tomar decisiones duras. Lo que no podíamos era quedarnos de brazos cruzados bajo ningún concepto. Si hemos hecho el cambio ha sido para tratar de ir a mejor.

-No tardaron en convencer a Roi Sánchez...

-Lo tuvo claro desde el principio. Es un entrenador al que veníamos siguiendo de hace tiempo por el buen trabajo que hizo en Burgos con el equipo yendo de menos a más. Es una persona muy técnica, estratega y conciliador. Estamos seguros de que es el idóneo para nuestro banquillo.

-No sería fácil dar la noticia a la plantilla de la destitución de Fernando Latorre...

-Los jugadores son muy profesionales y saben de qué va esto. Al principio pudieron tener un pequeño shock pero han asumido de que entramos en una época nueva y están muy animados. Se respira un gran ambiente en el equipo y estoy seguro de que vamos a ir para arriba...

Veo a la ciudad implicada aunque algo menos de lo que quisiéramos

-Se habló de que había equipo para estar en los ocho primeros de la clasificación...

-Nosotros no nos conformamos y queremos siempre lo máximo. Latorre tenía claro que había equipo para estar entre el sexto y el octavo... Ahora solo pensamos en conseguir la permanencia y si podemos estar más arriba, mejor. No seríamos el primer caso de equipo que empieza colista y acaba la temporada entre los mejores como le pasó al Lucentum la pasada temporada.

-Lo que se ha demostrado es la igualdad entre todos los equipos...

-Menos el Barcelona, en esta competición hay mucha igualdad y cualquiera puede ganar a cualquiera.

-El partido de este viernes ante el Frigoríficos Cangas es fundamental...

-Es clave. Esperamos que venga mucha gente al Pitiu porque es un rival de nuestra liga, es vital conseguir la victoria e incluso la diferencia de goles también es importante.

-¿Esperaba más público en los partidos?

-Estoy contento de la respuesta del público. En Alicante, en casi todos los deportes la costumbre es ir a los partidos cuando el equipo gana, pero aún así estamos satisfechos. Contábamos con 600 socios y tenemos casi mil. Ahora vienen partidos importantes y necesitamos a nuestra afición.

-¿Ve a la sociedad alicantina implicada en el proyecto?

-Han entrado nuevos patrocinadores y en general veo a la ciudad implicada aunque algo menos de lo que quisiéramos. El club de alta competición genera muchos gastos y para nosotros es fundamental el apoyo económico.

-Una de las patas esenciales del proyecto es la subvención anual del Ayuntamiento...

-Es vital que el Ayuntamiento cumpla en tiempo y forma y de momento no lo está haciendo. Confiamos en ellos y sé que al final van a cumplir, pero los retrasos nos rompen los presupuestos porque hay muchos pagos y compromisos pendientes. La exigencia en la Asobal es muy alta y cuando no se cumple lo pactado las dificultades aumentan. Hemos hablado con el Ayuntamiento y nos aseguran que van a cumplir, confío en la palabra del alcalde. Es fundamental para la viabilidad del club, con lo que pedimos que se agilicen los trámites porque para los clubes es un desastre.