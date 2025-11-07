De Alicante a Santa Pola: 5.000 atletas desafían la Gran Carrera del Mediterráneo

Running y pádel surf se dan cita este domingop en la provincia, en una nueva edición de la ‘Gran Carrera del Mediterráneo. La Diputación de Alicante impulsa desde su creación este evento único que este año ha batido su récord de participación con más de 5.000 personas inscritas. Los diputados del equipo de Gobierno Loreto Serrano, José Antonio Bermejo y Cristina García Garri han visitado este viernes la Feria del Corredor que se ha instalado estos días en los jardines del Palacio Provincial con motivo de la celebración de ambas pruebas. Este espacio abrirá sus puertas al público para la entrega de dorsales de la media maratón y la recogida de la ‘bolsa del corredor’ este viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Para el Club Atlético Montemar, organizador de la prueba, "supone un gran espaldarazo esta respuesta tan positiva, más teniendo en cuenta que el año pasado a 30 horas de su celebración, se tuvo que suspender la carrera debido a la dana".

La zona en la que se han instalado diversos estands informativos permanecerá abierta también este sábado en horario de 10:00 a 20:00 horas, y el domingo, de 7:00 a 8:30 horas. “La Gran Carrera del Mediterráneo ofrece un recorrido sin igual entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola, un trazado excepcional que no se encuentra en ninguna otra prueba de España”, ha señalado la diputada y alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, quien ha reiterado la apuesta de la Diputación por este tipo de eventos que destacan no solo por su importancia a nivel deportivo, sino también “por su repercusión turística, mediática y económica”.

‘La ‘VI Gran Carrera del Mediterráneo’, que este año ha batido su récord de participación con 5.000 runners, partirá a las 9:00 horas desde la ciudad de Alicante, a las puertas del Palacio Provincial, y discurrirá paralela a la costa por enclaves tan emblemáticos como el Parque El Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y el Carabassí o el Faro de Santa Pola. En total, 21,0975 kilómetros que culminarán en la Playa Varadero de Santa Pola.

A partir de las 9:00 horas, el litoral alicantino también se llenará de color con los cerca de 200 pádel surfistas que, de forma paralela, se darán cita en la ‘VII Gran Carrera del Mediterráneo Sup Race’, uno de los eventos de SUP más importantes del panorama nacional.