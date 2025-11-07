El Atticgo Elche se juega este fin de semana en Skopje su continuidad en Europa

El Atticgo Elche se juega su continuidad en la EHF Copa Europea ante el HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje en una eliminatoria exprés, ya que los dos partidos de la serie se disputarán el sábado y el domingo (ambos a las 12 horas) y en ambos casos en la pista de su rival.

El conjunto ilicitano, campeón de este torneo en 2024, aceptó disputar esta tercera eliminatoria íntegramente en Macedonia del Norte para abaratar costes, a pesar del hándicap que supone jugar los dos encuentros a domicilio y sin apenas descanso. En el primer partido, el Atticgo Elche ejercerá formalmente como local en el Sport Center Jane Sandanski.

La eliminatoria llega en un momento delicado para el equipo ilicitano, golpeado en su autoestima tras las dos últimas derrotas ligueras como local ante Elda Prestigio y Rocasa Gran Canaria, en las que además ofreció una mala imagen, especialmente en ataque. El técnico del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, afirmó, sin embargo, que la competición europea puede venirle bien a su equipo "para cambiar el chip" y reiniciar su juego, bloqueado en las últimas semanas.

El preparador oriolano advirtió de que el rival, al que el Atticgo Elche ya eliminó hace dos temporadas, ha renovado casi por completo su plantilla y destacó el poderío físico de sus jugadoras. "Juegan a un ritmo muy alto y tienen mucho gol en la primera línea. Vamos a tener que estar muy bien y concentradas para superar la eliminatoria", señaló Rocamora, que ha desplazado a 16 jugadoras para esta doble cita.

Por último, el entrenador no consideró una desventaja tener que afrontar los dos partidos en apenas 24 horas, ya que recordó que ambos equipos estarán en las mismas condiciones, si bien subrayó que será clave "saber adaptarse al esfuerzo mental" que supone disputar dos encuentros intensos sin descanso.

Las jugadoras del Atticgo se dan la mano. / Atticgo Elche

Derbi en Copa

Por otra parte, Elda Prestigio y Atticgo Elche, como hace un año, volverán a cruzarse en la segunda ronda de la Copa de la Reina, según el sorteo realizado este viernes. Esta segunda eliminatoria, previa a la fase final, se disputará a partido único en la pista del conjunto eldense el próximo 4 de febrero.

El partido entre los dos máximos representantes del balonmano femenino alicantino tiene precedentes recientes, ya que el conjunto eldense dio la sorpresa el pasado mes de enero al tumbar al Atticgo Elche (20-15). Además, el Elda Prestigio, dirigido por el ex técnico del Elche, José Ignacio Prades, también se impuso hace apenas diez días en la pista ilicitana (18-23) en encuentro correspondiente a la Liga Guerreras Iberdrola.

El ganador de esta eliminatoria, junto a los vencedores de las otras cinco, disputarán la fase final del torneo, para la que ya están clasificados el Super Amara Bera Bera como vigente campeón, y el subcampeón, Replasa Beti-Onak, al coincidir el equipo campeón y organizador.