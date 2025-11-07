Efrén Llarena lidera el Rallye de La Nucía después de los tres primeros tramos

Efrén Llarena y Sara Fernández, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, han marcado el primer "scratch" (mejor tiempo) en la 31ª edición del Rallye La Nucía Mediterráneo, al establecer un tiempo de 9:32.7 en los 15,8 kilómetros del tramo Pinos-Xaló con el que arrancó la prueba desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía.

La cita, última del Supercampeonato de España de rallyes (S-CER) está organizada por el Automóvil Club AIA y en la misma está por decidir el subcampeonato, una vez que ‘Cohete' Suárez aseguró el título en la anterior rallye. Tras Llarena, el mejor en la primera especial, ha sido Jorge Cagiao con un Skoda Fabia RS Rally2, a 1.9 segundos, cerrando el podio de este primera tramo Javier Pardo, también con Skoda Fabia RS Rally2, que ha parado el crono en 9:34.7, a dos segundos de Llarena y de este modo le ganaba a Pepe López, que fue quinto, el primer pulso por el subcampeonato.

Los Toyota han vuelto a dominar en la segunda de las especiales, con Ares y Llarena en primera y segunda posición en los 10,6 kilómetros del Pego-Vall d’Ebo. Iván Ares le ha tomado el aire a los tramos alicantinos y al Toyota GR Yaris Rally2 para establecer un tiempo de 6:16.6, un tiempo ligeramente inferior –0.8 segundos– al logrado por Efrén Llarena. Jorge Cagiao, ganador de la pasada edición del rallye, ha sido tercero, a 1 segundo de Ares. Llarena, Cagiao y Pardo, por este orden, ocupaban los tres primeros puestos de la general a la espera de afrontar el tramo Castells-Fageca-Quatretondeta que iba a marcar el ecuador de esta tarde-noche de competición.

Uno de los tramos con más curvas de los que jalonan el 31 Rallye de La Nucía con espectadores en las carreteras. / @rallyelanucia

El piloto burgalés ha dejado muy claras sus intenciones en el tercero de los tramos, donde ha vuelto a ser el mejor. Ha marcado un excepcional 8:28.2 con el Yaris Rally2, con el que aventajaba en 2.1 segundos a Jorge Cagiao y en 2.5 a Philip Allen, ambos con Skoda Fabia. Estos tiempos aúpan a Jorge Cagiao a la segunda plaza de la general, en detrimento de Javier Pardo que ha pasado a ser tercero.

Tras los tres primeros trayectos cronometrados de la legendaria carrera de la Marina, todavía queda un mundo por correr con otros seis tramos este sábado. El campeón del ERC 2022, Efrén Llarena, el más regular de todos en las carreteras alicantinas, sigue acumulando ventaja al frente de la clasificación general. Para seguir en tiempo real la clasificación del 31 Rallye de La Nucía solo tienes que pinchar aquí.