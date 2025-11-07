El Horneo Eón reencuentra la victoria ante el Frigoríficos del Morrazo en el debut de Roi Sánchez (34-24)

El Horneo Eón Alicante ha vuelto a ganar tras cinco partidos de sequía en el debut de Roi Sánchez como entrenador. El marcador final contra el Frigoríficos del Morrazo fue de 34-24, producto de un partido en el que el notorio esfuerzo defensivo de los alicantinos mermó la creación del conjunto visitante, que sufrió numerosas pérdidas y naufragó ante las paradas de Roberto Domenech.

El Frigoríficos solo pudo mantener la igualdad en los primeros minutos de partido, aprovechándose de las exitosas incursiones y disparos lejanos del gigante Valderhaug. La fiesta les duró hasta que los jugadores del Eón, ya entonados, fueron trabajando más a fondo en defensa hasta hacerles muy complicada la creación de jugadas a los visitantes de Cangas.

Roi Sánchez, en el banquillo del Eón por primera vez. / Rafa Arjones

Llegado el ecuador de la primera parte, el conjunto local comenzó a enlazar, una tras otra, buenas acciones en defensa y en ataque, con un ritmo goleador coral, donde destacaron dos tantos consecutivos de Aaron Gutiérrez y, antes de eso, un golazo con amague incluido que marcó Teixeira desde el lateral.

Frenesí con la grada

Como trasfondo a esta buena racha, que puso el partido con parcial de 15-10 en el minuto 25, Roberto Domenech acompañó con varias paradas que levantaron los aplausos de la grada y de su banquillo. El Eón parecía vivir un frenesí con la afición, contenta de ver a su equipo con dominio total del partido. Hacia el final de la primera parte ambos rivales levantaron el acelerador, pero el Frigoríficos no fue capaz de recortar las distancias, por lo que tuvo que marcharse al vestuario con un parcial de 16-11.

Golpe de autoridad del Horneo Eón en el primer partido del nuevo entrenador Roi Sánchez / Rafa Arjones

Al inicio del segundo tiempo los jugadores del Frigoríficos salieron a la pista con un ímpetu renovado, que tan solo duró hasta que la sucesión de una parada de Domenech y un gol de Torriko reafirmaron que los de Roi Sánchez controlaban el partido. La guerrilla defensiva del Eón anuló por unos minutos a los visitantes, que perdieron el balón en tres jugadas consecutivas. Entre tanto, los goles de Parker, Gutiérrez y hasta alguno de Teixeira justo tras parada del portero rival fueron ensanchando la ventaja de los alicantinos, que para el minuto 47 adelantaban por 10 goles al Frigoríficos.

Control alicantino

En los minutos finales, los intentos del equipo de Cangas del Morrazo seguían teniendo un éxito escaso, perdiendo balones y ocasiones entre algún que otro gol de Santi López. Enfrente de ellos, Roi Sánchez ya daba minutos a los jugadores que menos habían participado y de la mano de un par de penaltis convertidos por Escobedo y otro gol de Barreto tras recibir un pase filtrado acabaron sentenciando la victoria en el Pitiu Rochel con diferencia de diez goles.

La diferencia más notable sobre el campo de juego fue la intensidad defensiva que imprimió el Horneo Eón al partido, y que hizo muy incómoda la creación en ataque para el Frigoríficos, que por otra parte tampoco brilló especialmente en defensa. Roi Sánchez se estrena con victoria en Alicante pero, sobre todo, parece haber inyectado una nueva energía a los jugadores eonitas en la lucha por la permanencia.