Javier Pardo aprovecha la lluvia para asaltar el liderato tras la primera jornada en La Nucía

Se afrontaba la segunda sección de la primera etapa completamente de noche. Los competidores abordaban los tres mismos tramos con los que se iniciaba la competición en este 31 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca. Y cabe recordar que se había llegado al ecuador de la jornada con Efrén Llarena y Sara Fernández al frente de la clasificación, con el Toyota Yaris Rally2 y 4.2 segundos de ventaja sobre Jorge Cagiao/Javier Martínez (Skoda Fabia RS) y 9 segundos sobre Javier Pardo/David de la Puente (Skoda Fabia RS). Pero con las condiciones de nocturnidad y un asfalto húmedo, no se tardó en haber cambios. El más significativo el de cambio de líder que deparó el TC4, el Pinos-Xaló (15,8 kilómetros).

En esta especial el más rápido fue Javier Pardo, que marcó un tiempo de 9:30.2. Un tiempazo, pues rebajaba en algo más de dos segundos al mejor registro que fue de Llarena en la primera pasada y en 4.5 segundos su propio crono. Cagiao quedó a 4.6 segundos, calcando prácticamente el tiempo establecido en el anterior paso. Tercero en esta especial fue un renacido Pepe López (Hyundai i20 Rally2), a 6.4 segundos, que también mejoró su anterior paso por esta especial.

El líder provisional, Efrén Llarena fue sexto a 8.9 segundos lo que le suponía perder el liderato en favor de Cagiao por una más que exigua diferencia: 0.1 segundo. Pardo era el tercero en discordia, a 0.2 segundos, por lo que el trío de cabeza estaba en un pañuelo y con mucho rallye por delante. Por si faltaba algo, el tramo tuvo que ser neutralizado, por la salida de carretera.

En el TC5, el Pego-Vall de Ebo, se intercambiaban las posiciones del primer paso. Si durante la tarde fue Javier Ares el mejor, con Llarena a su vera. En esta ocasión el campeón Europeo 2022 ha logrado el mejor tiempo: 6:17.2 y Ares el segundo, con solo 0.5 segundos de más.

La igualdad, por tanto, seguía muy presente. Cagiao mantenía esa regularidad que le ha mantenido siempre entre los tres primeros. Completaba el ‘podio’ de esta especial, también muy cerca de Llarena. En este caso a 0.8 segundos. El nuevo orden clasificatorio establecía el siguiente podio provisional: Llanera, Cagiao y Pardo, con solo 2.8 segundos entre ellos.

Se llegaba al TC6, el último tramo de la jornada, el que llevaba a los contendientes de Castells a Quatretondeta. Eran 14.9 kilómetros en los que, si faltaba algo, ha hecho acto de presencia una fina lluvia que, unida al desgaste de los neumáticos, ha dado más de un susto y ha obligado a extremar las precauciones. Los tiempos se han resistido con respecto al primer paso por el tramo y ha llevado a Javier Pardo a ser el mejor, al parar el reloj en 9:46.8. Pepe López e Iván Ares (Toyota GR Yaris Rally2) han secundado a Pardo y propiciado un vuelco en la clasificación, dado que por detrás de ellos han quedado Cagiao y Llarena.

Con ello Javier Pardo y David de la Puente han cerrado la jornada, con su Skoda Fabia, al frente de la clasificación, con 14.5 segundos de ventaja sobre Jorge Cagiao y Javier Martínez. La ventaja sobre la pareja líder hasta Vall de Ebo, Efrén Llarena-Sara Fernández, ha pasado a ser de 24.4 segundos.