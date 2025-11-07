El Orihuela, a conquistar su primer título nacional en Ourense en la Copa Federación

El Orihuela tiene este sábado (18:30 horas) una cita histórica en Ourense al disputar la final de la Copa Federación y que afrontará con el reto de conquistar su primer título nacional. Se trata de la llamada 'copa de los modestos', un torneo que quiere potenciar la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que al Orihuela además de esta final ya le ha valido para poder disputar la Copa del Rey.

Para este partido que se disputa en el estadio O Couto de Ourense, el Orihuela ha fletado un autobús para facilitar el desplazamiento de medio centenar de seguidores, que tratarán de que el conjunto amarillo se sienta arropado en una final en la que jugará como visitante.

El equipo que entrena José Francisco Grao 'Pato' sabe lo que es superar eliminatorias a partido único como visitante en la Copa Federación pues apeó a domicilio al Ceuta 6 de Junio (2-5), Minera (2-3 en penaltis) y Toledo (2-4), además de imponerse al Intercity (1-6) en la final territorial de la misma competición.

En esta ocasión se mide a un Ourense que también ha firmado una brillante trayectoria en la Copa Federación y que, por sorteo, disputa la final de la Copa Federación como local.