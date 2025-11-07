Copa Federación
El Orihuela, a conquistar su primer título nacional en Ourense en la Copa Federación
El equipo entrenado por 'Pato' juega la final del torneo este sábado (18:30 horas), frente un Ourense que hará de anfitrión
EFE
El Orihuela tiene este sábado (18:30 horas) una cita histórica en Ourense al disputar la final de la Copa Federación y que afrontará con el reto de conquistar su primer título nacional. Se trata de la llamada 'copa de los modestos', un torneo que quiere potenciar la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que al Orihuela además de esta final ya le ha valido para poder disputar la Copa del Rey.
Para este partido que se disputa en el estadio O Couto de Ourense, el Orihuela ha fletado un autobús para facilitar el desplazamiento de medio centenar de seguidores, que tratarán de que el conjunto amarillo se sienta arropado en una final en la que jugará como visitante.
El equipo que entrena José Francisco Grao 'Pato' sabe lo que es superar eliminatorias a partido único como visitante en la Copa Federación pues apeó a domicilio al Ceuta 6 de Junio (2-5), Minera (2-3 en penaltis) y Toledo (2-4), además de imponerse al Intercity (1-6) en la final territorial de la misma competición.
En esta ocasión se mide a un Ourense que también ha firmado una brillante trayectoria en la Copa Federación y que, por sorteo, disputa la final de la Copa Federación como local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Multas de hasta 500 euros para los patinetes eléctricos en Alicante: el requisito que habrá que cumplir a partir del 2 de enero
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- Muere Iván Iturralde, propietario del Restaurante Poniente del Real Club de Regatas de Alicante
- ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar