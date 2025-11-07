Rubén Perelló: “Si pensamos que el partido va a ser fácil, vendremos de Melilla con menos 20”

El entrenador del HLA Alicante, Rubén Perelló, afronta con "ilusión y los pies en el suelo" la visita de este domingo a la cancha del CB Melilla (17:30 horas) tras la alentadora victoria en Palencia. El técnico ha advertido del peligro del encuentro y subraya la necesidad de mantener la humildad: "Si pensamos que el partido va a ser fácil, vendremos de Melilla con menos 20, seguro. Y lo saben los jugadores, ya se lo he dicho".

El conjunto alicantino llega reforzado por el triunfo en casa de uno de los rivales más sólidos de la categoría. "Palencia había perdido dos partidos en los últimos dos años en casa y creo que hicimos una muy buena segunda parte y merecimos esa victoria", destacó Perelló. El técnico considera que el equipo viene de una semana "quizá algo larga" en la que la plantilla tiene ganas de volver a jugar y continuar en la buena dinámica de victorias. Sin embargo, los días transcurridos desde el viernes han permitido “seguir creciendo como equipo” y afianzar la adaptación de nuevos jugadores como Tucker Richardson, que apenas lleva dos semanas en la plantilla.

Victoria "de prestigio"

Pese a reconocer que la victoria en Palencia tiene "mucho prestigio", el entrenador prefiere no detenerse en el resultado y sí en la actitud que mostró el equipo: “Llegamos ahí 14 puntos abajo en el segundo cuarto e hicimos una segunda parte que yo creo no recordar haber estado en un equipo que hace un 18-48 con un nivel de baloncesto y de control ofensivo y defensivo muy elevado”.

Perelló valoró especialmente la mentalidad del grupo, que "no se va nunca de los partidos, podemos ir 10 puntos abajo, pero creemos siempre que podemos volver a engancharnos”. En este sentido, subrayó la cohesión del vestuario como uno de los pilares del buen momento del HLA Alicante: “Hacía muchas temporadas que no me encontraba yo tan feliz, tan a gusto y con un grupo en el que diría que somos una gran familia”.

"El Melilla tendría que estar más arriba"

De cara al choque en Melilla, el técnico reconoce la dificultad del desplazamiento y la entidad del rival: “Es una plantilla que tendría que estar más arriba. Tienen jugadores que han jugado en equipos con ascenso y de mucho talento”. El rival del Lucentum ha ganado sus dos últimos duelos en casa, y como señala Perelló, jugadores como Stumbris, Cristian Díaz o Poirier complicarán la visita a la ciudad africana. También recordó la dureza del viaje de este sábado, que será de seis horas en autobus hasta Granada, coger un vuelo y jugar al día siguiente.

En el plano deportivo, Perelló señaló que hay un par de bajas, pese a que no reveló el nombre de los jugadores en duda para el encuentro, y destacó la renovación por un mes más de Sergio Llorente: "El chico está encantado con el equipo, con la ciudad y con el club, y nosotros con él". Además, se mostró orgulloso por la convocatoria de Kevin Larsen con la selección de Dinamarca: "Es un lujo tener a un jugador como Kevin Larsen, dentro y fuera de la pista, y que represente a un club como HLA Alicante y juegue contra España".

Por último, el técnico insistió en mantener el rumbo de trabajo y ambición que caracteriza al equipo, "hacer un buen baloncesto y tener nuestras opciones reales de victoria" este domingo en Melilla.