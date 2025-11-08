Amin y el Ourense dejan sin título al Orihuela

El Orihuela cayó derrotado en la final de la Copa Federación, competición que empezó a disputar el pasado verano, con su triunfo en la fase provincial contra el Intercity, y en la que ha ido dando pasos hasta plantarse en la pelea por el primer título oficial de su historia, que finalmente cayó del lado del Ourense (3-0). Los gallegos hicieron valer el factor campo, ya que el partido por el título se disputó en el estadio de O Couto, y el acierto de su delantero Amin, autor de los tres goles del duelo, dos de ellos ya en el tramo final.

Pese a la derrota, el conjunto dirigido por José Francisco Grao «Pato» dio la cara en todo momento, se mostró competitivo en territorio hostil, como ya había hecho con anterioridad en otras rondas, y no cedió hasta los últimos instantes del choque, cuando el marcador acabó siendo incluso más abultado de lo esperado.

El Ourense, por su parte, se proclama campeón de esta competición después de superar siete eliminatorias antes de disputar la final de ayer contra el Orihuela. Un equipo en franca progresión, ya que el plantel de Dani Llácer lleva cuatro ascensos en las últimas cinco temporadas. Con su triunfo ante los escorpiones han escrito, sin duda, una de las páginas más importantes de su historia, y dejando con la miel en los labios a un Orihuela que estuvo sobresaliente.

Final de nivel

La final estuvo repleta de alternativas, emoción y fútbol, mucho fútbol. Sobre el verde, Amin, en el minuto 14, plasmó en forma de gol la superioridad inicial de los orensanos al dirigir al fondo de la red un rechace en el área pequeña. A esta acción le siguieron otras de peligro, como el remate de falta directa del Gonzalo para los escorpiones o el disparo de Nacho Castilla, quien se encontró con una gran intervención de Iván Buigues, meta visitante.

Once titular del Orihuela en la final de la Copa Federación / OCF

La noche, no obstante, iba a encumbrar la figura de Amin Abaradan, en detrimento de los oriolanos. El delantero del Ourense acabó siendo el autor de un espectacular triplete en las postrimerías del choque. Su segundo gol, al primer toque. El tercero y definitivo, de habilidad tras errar una pena máxima.

Una final preciosa hasta el último segundo, pero teñida del azul del Ourense y no del amarillo del Orihuela. Pese a ello, los alicantinos concluyen la competición con la cabeza alta, por su final y por una trayectoria que les permitió jugar en Copa del Rey ante un rival de Primera como el Levante.