El Atticgo Elche toma tres goles de ventaja en la ida de la EHF European Cup

El Atticgo Elche ha logrado este sábado la victoria ante el Gjorche Petrov-WHC AD Skopje (19-16), en el primer partido de la tercera ronda de la EHF Copa Europea, disputado Sport Center Jane Sandanski, por lo que mañana defenderá tres tantos de renta en el duelo de vuelta, que se jugará en el mismo escenario.

El equipo de Joaquín Rocamora, tras unas semanas complicadas en la Liga Guerreras Iberdrola, ha recuperado las buenas sensaciones ante el conjunto macedonio, al que ha dominado en el marcador casi todo el partido.

El Atticgo Elche logró una ventaja de dos goles tras el primer tiempo (9-7), pero el partido se complicó tras el descanso, en el que el Gjorche Petrov llegó a ponerse por delante en el marcador (12-13).

Finalmente, el conjunto ilicitano, liderado en ataque por Vanesa Rubio, con cuatro tantos, y Jimena Laguna y Lisa Oppedal, con tres, logró revertir la dinámica y asegurar una renta de tres tantos que defenderá este domingo.