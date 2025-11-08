Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Atticgo Elche toma tres goles de ventaja en la ida de la EHF European Cup

Las franjiverdes defienden la renta este domingo, también en Macedonia del Norte

Joaquín Rocamora da indicaciones a sus jugadoras.

Joaquín Rocamora da indicaciones a sus jugadoras. / BM Elche

EFE

El Atticgo Elche ha logrado este sábado la victoria ante el Gjorche Petrov-WHC AD Skopje (19-16), en el primer partido de la tercera ronda de la EHF Copa Europea, disputado Sport Center Jane Sandanski, por lo que mañana defenderá tres tantos de renta en el duelo de vuelta, que se jugará en el mismo escenario.

El equipo de Joaquín Rocamora, tras unas semanas complicadas en la Liga Guerreras Iberdrola, ha recuperado las buenas sensaciones ante el conjunto macedonio, al que ha dominado en el marcador casi todo el partido.

El Atticgo Elche logró una ventaja de dos goles tras el primer tiempo (9-7), pero el partido se complicó tras el descanso, en el que el Gjorche Petrov llegó a ponerse por delante en el marcador (12-13).

Finalmente, el conjunto ilicitano, liderado en ataque por Vanesa Rubio, con cuatro tantos, y Jimena Laguna y Lisa Oppedal, con tres, logró revertir la dinámica y asegurar una renta de tres tantos que defenderá este domingo.

Ficha del partido

Atticgo Elche: Nicole Morales y Udane Bernabé (porteras), Jimena Laguna (3), Paula Agulló (1), Lisa Oppedal (3), Erika Vladu (1), Lucía Calleja, Patricia Méndez (1), Clara Gascó (1), Zaira Benítez (1), Esther Martín-Buro, Paola Bernabé (2), Vanessa Rubio (4), Lidia Trinidad Bomabá (1), Carmen Figueiredo, Noelia Solla (1).

HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje: Milena Vujišic y Marija Jovanovska (porteras), Anastasika Trpeska, Sankhon Kadiatou, Kristina Radayeva (1), Mila Gjorgjievska (1), Sheila Cesaria Joao Langa (1), Teodora Dukoska (2), Stefanija Gjorgievska, Bojana Koceva, Ana Vrancic (2), Armina Isic (4), Emilijana Rizoska (3), Bojana Koceva (1), Katerina Damjanoska (1), Milica Nikolikj.

Parciales cada cinco minutos: 0-0 / 3-2 / 5-5 / 8-6 / 8-7 / 9-7 (descanso) 9-7 / 11-9 / 13-11 / 14-14 / 16-16 / 19-16 (final).

Árbitros: Sofija Petrovic y Lana Zrnic (Serbia). Excluyeron a Lisa Oppedal, Esther Martín-Buro y Noelia Solla por parte del Atticgo BM Elche y a Teodora Dukoska, Bojana Koceva, Armina Isic, Emilijana Rizoska Bojana Koceva, Katerina Damjanoska por parte del HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje.

Pabellón: Sport Center jane Sandanski Smal Hall (Skopje, Macedonia del Norte) ante 100 espectadores.

