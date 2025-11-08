El Club Halterofilia Trasjerk brilla en el Mediterráneo con cinco medallas internacionales
A pesar de contar solo con dos años desde su fundación, el club alicantino consiguió un resultado sobresaliente
El Club Halterofilia Trasjerk, ubicado en el Polígono Garrachico dentro del MTXS Centro Deportivo de Alicante, ha hecho historia en la reciente Competición Internacional de Halterofilia del Mediterráneo, que se celebró por primera vez en España y reunió a más de 300 halteras de todo el mundo. A pesar de contar solo con dos años desde su fundación, el joven club alicantino consiguió un resultado sobresaliente, logrando cinco medallas internacionales en distintas categorías máster.
Entre los medallistas destacan:
• María Tweehuijsen, de 72 años, campeona en la categoría Máster 70.
• Miguel Rosique, de 58 años, subcampeón en la categoría Máster 55.
• Eros Ponce, de 32 años, campeón en la categoría Máster 30.
• Miriam López, de 47 años, subcampeona en la categoría Máster 45.
• Larissa Da Silva, de 30 años, campeona en la categoría Máster 30.
Estas cinco medallas representan los primeros logros internacionales para el Club Halterofilia Trasjerk y, además, un importante paso adelante para la halterofilia en la ciudad de Alicante. El presidente del club y también campeón, Eros Ponce, destacó que este es solo el comienzo: “Estamos muy orgullosos de estos resultados. En solo dos años ya hemos alcanzado el podio internacional, y el próximo año, en nuestro tercer aniversario, aspiramos a conseguir aún más medallas nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es llevar la halterofilia alicantina a lo más alto”.
