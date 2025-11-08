El Girona supera al Alavés en Motilivi y sale del pozo

El Girona recuperó este sábado la sonrisa con una necesaria y trabajada victoria contra el Alavés en Montilivi (1-0), que le permitió salir del pozo de la clasificación de LaLiga EA Sports e incluso dormir fuera de los puestos de descenso.

El equipo de Míchel Sánchez llegaba al duelo contra las cuerdas, colista con solo siete puntos de 33 posibles y una victoria en once jornadas, pero ganó aire y tiempo gracias al solitario tanto del ucraniano Viktor Tsygankov en la primera mitad.

Los rojiblancos, en la zona roja desde agosto, salen del descenso y escalan hasta la decimosexta posición a la espera de los encuentros del Levante, el Mallorca, el Valencia y el Oviedo.

Por su parte, el Alavés, octavo al arranque de esta duodécima jornada, encadenó la tercera derrota liguera por 1-0 lejos de Mendizorroza en un partido espeso de los de jugadores que dirige el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet.

Míchel había admitido en la víspera una situación "muy delicada, crítica, de mucha necesidad" y dijo que se debía notar que el Girona se jugaba la vida en cada pelota y así fue.

Los locales asumieron la iniciativa desde el saque inicial, con un dominio absoluto y tres córners en los primeros diez minutos. Bryan Gil, la única novedad en el once, avisó desde la frontal con un fuerte disparo que Antonio Sivera detuvo en dos tiempos.

Pero el Alavés tuvo la primera gran ocasión. Denis Suárez hizo una maravillosa conducción que ilustró por enésima vez la fragilidad defensiva del Girona, pero remató mal delante de Paulo Gazzaniga. Justo después el meta argentino atajó un chut lejano de Antonio Blanco.

El 1-0 llegó en el minuto 16. Bryan Gil, muy activo, centró desde la izquierda y Tsygankov se elevó más que Youssef Enríquez en la frontal del área pequeña y marcó de cabeza.

El tanto liberó y dio aire al Girona, tan necesitado. Azzedine Ounahi, convertido en referente de Montilivi, acarició la escuadra con una preciosa parábola y Bryan Gil rozó el palo.

El Alavés fue más reactivo, pero también pudo marcar: Gazzaniga neutralizó dos intentos de Carles Aleñá y también salvó a Vitor Reis después de una mala cesión que estuvo a punto de aprovechar Mariano Díaz, el elegido para cubrir la ausencia del sancionado Lucas Boyé.

El Girona había sido netamente superior, pero el partido seguía más que vivo. Coudet hizo un triple cambio al descanso, Jon Guridi, Abde Rebbach y Carlos Vicente por Aleñá, Calebe Gonçalves y Mariano, y el Alavés dio un paso adelante con el arranque de la segunda parte.

En el minuto 53, Blanco, solo en el área pequeña local, hizo el 1-1 a centro de Rebbach tras un saque de esquina, pero fue invalidado por fuera de juego a instancias del VAR.

La acción despertó al equipo de Míchel y le recordó la necesidad imperiosa del triunfo. El Alavés ya solo pudo inquietar con un disparo sin ángulo, muy desviado, de Toni Martínez.

Las dos ocasiones más claras de la segunda mitad fueron locales, ambas del uruguayo Cristhian Stuani: primero un defensa desvió un chut suyo de manera salvadora y, ya en el tramo final, el árbitro anuló el 2-0 por un fuera de juego.

Con este triunfo, el Girona puede respirar y llegará al parón con un poco de aire. Le aguardan el Betis en Sevilla y el Madrid, pero Montilivi pudo gritar una victoria muy necesaria y esperanzadora.