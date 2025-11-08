Javier Pardo gana el Rallye La Nucía Mediterráneo tras una sanción a Jorge Cagiao

Javier Pardo y David de la Puente (Skoda Fabia RS Rally2) han conseguido alzarse con la victoria en la 31ª edición del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, al aprovechar una penalización de Jorge Cagiao y Javier Martínez (Skoda Fabia RS Rally2), que inicialmente habían sido los vencedores de la prueba y finalmente fueron relegados a la tercera posición. El podio lo han completado Javier Ares y Adrián Pérez (Toyota GR Yaris Rally2).

Una penalización de 20 segundos por entrar tarde al parque de asistencia ha sido decisiva para voltear la clasificación del Rallye y del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), ya que el ascenso de Pardo le permite ser subcampeón de la general, por delante de Pepe López, que acabó cuarto y que en principio había conseguido aguantar la segunda plaza, antes de la revisión de los jueces.

Cagiao había culminado brillantemente una temporada en la que se ha proclamado campeón, por segunda vez, del CERA... hasta la mencionada sanción. Amaneció soleado en La Nucía, tras la lluvia de la noche anterior que apareció cuando se disputaba el último tramo. Fue determinante en el desenlace de la primera jornada, la que acabó con Javier Pardo liderando la clasificación, con 14,5 segundos sobre Jorge Cagiao, posición de la que desbancó a Efrén Llarena, que había mostrado una extraordinaria regularidad que parecía iba a consolidarse con el paso de la competición. Pero la lluvia en el TC6 le relegaba a 24,4 segundos del liderato.

El TC7 , el Benasau-Gorga, de 10 kilómetros y que abría la competición este sábado en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), se lo ha adjudicado Jorge Cagiao, que poco a poco iba tomándole el pulso al Skoda Fabia RS Rally2 del Recalvi Team con el que ha dado el salto al certamen, tras sus dos títulos en el CERA. Ha marcado un tiempo de 6:45.5, mejorando en 5,6 segundos el que ha establecido Pepe López. La tercera posición ha sido para el líder, Javier Pardo, que ha quedado a 6,1 segundos. Mantenía, eso sí, el liderato con una ventaja de 8,4 segundos sobre Cagiao y, algo más distanciado, sobre Pepe López que quedó a 26,1 segundos.

Tramo decisivo

A continuación los pilotos han afrontado el tramo largo del rallye, el Penáguila-Relleu, de 21,5 kilómetros. Una especial de subida inicial y de larga bajada en la parte final. Un trazado que ha exigido el máximo de los pilotos y máquinas. En este escenario Javier Pardo se ha mostrado como el más rápido marcando un tiempo de 13:22.5, pero no lo suficiente para sacar importantes rentas a su favor. Pepe López, que se estaba jugando el subcampeonato del S-CER, quedó a solo 1.4 del scratch, mientras que Jorge Cagiao era tercero, a 2.8 del ganador del tramo y líder provisional. Entre los abandonos, tras los dos tramos iniciales de la jornada, reseñar las de Muñiz (TC7), De la Dehesa, Ariete y Polidura (TC8) todos ellos entre los Rally2.

Cerrando el bucle matinal del sábado, los vehículos han abordado el TC9, el Guadalest-Callosa, un tramo de 7,6 kilómetros que tenía como aliciente añadido el hecho de ser el TCPlus que aporta puntos extra. Ahí ha ganado Mikkelsen, con Javier Pardo a continuación y confirmando sus intenciones, que ha añadido una ventaja de 1,4 segundos sobre Pepe López y 2,8 sobre Cagiao. Pequeñas diferencias para mantenerse líder de la clasificación provisional con 13,5 segundos sobre Cagiao y 37,2 sobre López.

Tras quedar descolgado de la lucha por los primeros puestos en los dos últimos tramos de la jornada de ayer, el mundialista Andreas Mikkelsen (Toyota GR Yaris Rally2), ha resucitado para lograr su segundo scratch en el TC10. Diez kilómetros contra el crono en los que el noruego ha marcado un tiempo de 6:22,8, un muy buen tiempo comparado con el registrado por Jorge Cagiao en el primer paso por este mismo tramo, en el inicio de la segunda.

El penúltimo de los tramos empezaba con la noticia del abandono en el enlace de Efrén Llarena, que de este modo decía adiós a sus aspiraciones en un rallye en el que fue de más a menos. El Penáguila-Relleu se presentaba como determinante. Por su longitud y características. Con todo todavía en juego, llegó en la penúltima cronometrada la sorpresa. El cambio de liderato. Iván Ares ha logrado su segundo scratch, Mikkelsen ha sido segundo y Cagiao, tercero. Pardo, el líder hasta el momento, solo pudo ser noveno debido a un problema en el cambio, un hecho que le relegaba en la general a la segunda plaza, con una desventaja de 10,4 segundos sobre Jorge Cagiao que se postulaba, a un tramo de finalizar, para repetir victoria en La Nucía. Y así ha sido, en la última especial cronometrada, Guadalest-Callosa, Andreas Mikkelsen ha marcado el mejor tiempo, aunque sus opciones se habían perdido mucho tiempo atrás. Lo importante se libró por atrás, con Ares segundo y Cagiao tercero, lo que le inicialmente le valía para ganar el rallye. Pardo fue cuarto con Pepe López a continuación.

El vuelco final se dio una vez concluida la carrera, con la mencionada sanción de 20 segundos a Cagiao, que convirtió en vencedor a Pardo y le otorgó también el segundo puesto de la general final, en detrimento de Pepe López.

En las copas de promoción, han cerrado el rallye con los siguientes ganadores: Sergi Francolí (GR Yaris Cup), Pablo Fernández (Desafío Peugeot), Nicolás Cabanes (Clio Trophy Spain), Adrián Vázquez (Hyndai i20) y Tomás Llinares (Dacia Sandero). Por otro lado, en el autonómico, en el Rally1 FACV y en el Rally2 FACV el vencedor ha sido Miguel Fuster (Alpine A110 GT).