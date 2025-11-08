La Nucia inaugura su Centro de Tecnificación de Deportes de Combate

La Nucia ha inaugurado “La Nucía Combat Sports Center” (Centro de Tecnificación de Deportes de Combate) en la apertura de los Juegos Nacionales de Combate. Una nueva instalación deportiva de 3.500 metros cuadrados, que nace de la colaboración y asesoramiento del Ayuntamiento de La Nucia con las 7 federaciones nacionales de deportes de combate (Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha) y ADESP (Asociación del Deporte Español).

Antonio Moreno, en representación de ADESP y presidente de la Federación Española de Karate, Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Bernabé Cano, alcalde de La Nucia y los presidentes y representantes de las 7 federaciones nacionales de deportes de combate han inaugurado los I Juegos Nacionales de Combate, para a continuación visitar el nuevo Centro de Tecnificación de Deportes de Combate. Evento en el que también han participado las deportistas Mariana Soto y Naia Garmendia, boxeadoras de la Selección Nacional y la nuciera Eva María Naranjo, pentacampeona mundial de artes marciales. Todos ellos y ellas han puesto en valor la apuesta de La Nucía por el Deporte y el potencial de los Deportes de combate para inspirar a nuevas generaciones.

Antonio Moreno, hresidente de la Federación Española de Karate, ha manifestado en nombre de ADESP que “si sumáramos nuestras licencias las siete Federaciones, probablemente formaríamos una de las familias deportivas más grandes de España. Y hoy esa familia se reúne aquí, en La Nucía, para celebrar la fuerza de la unión, el talento de nuestros deportistas y la grandeza de nuestros Deportes.”

Dos inauguraciones históricas: Juegos y Centro

El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, ha indicado que “en este acto celebramos dos inauguraciones históricas para La Nucía y para el deporte español el inicio de los I Juegos Nacionales de Combate y también la apertura en nuestra ciudad deportiva del Centro de Tecnificación de Deportes de Combate. Una infraestructura de 3.500 metros cuadrados a disposición de las Federaciones Españolas y de todos aquellos practicantes de los Deportes de Combate de cualquier lugar del mundo. Una pieza más en el gran puzle de La Nucía Ciduad del Deporte”.

La Nucía Combat Sports Center

“La Nucía Combat Sports Center” (Centro de Tecnificación de Deportes de Combate) es una nueva instalación deportiva de 3.500 metros cuadrados con 5 grandes áreas de entrenamiento polivalentes, de 650 metros cuadrados cada una, panelables. Está dotada de varios rings de combate mobibles, una amplia zona de gimnasio y de sacos de boxeo. Inauguración que ha contado con la presencia de las boxeadoras Mariana Soto y Naia Garmendia, que han realizado una pequeña exhibición

Este centro está equipado de dos grandes vestuarios con taquillas, sala de fisioterapia, sala de reuniones, Aula de formación, Office- Comedor para los deportistas, despachos y una gran recepción. Esta nueva infraestructura deportiva está situada en la planta-1 del Centro Comercial “La Nucía Shopping Center”, a la entrada de la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Futuro hotel

Además en un futuro está contemplado completar el Combat Sports Center con un hotel (Sport Hotel) contiguo de 160 habitaciones, piscina, restaurante y rooftop.

Nueve días de competición

Tras la inauguración de los “Primeros Juegos Nacionales de Deportes de Combate, se vienen nueve intensos días, donde los aficionados podrán disfrutar de 10 competiciones distintas -Campeonatos de España y Copas de España, entre otras- que se desarrollarán en dos pabellones multideportivos de La Nucía, del 8 al 16 de noviembre. La entrada para el público es libre y gratuita, en todas ellas.

La competición arrancará hoy con los “Juegos Absolutos de Kárate” en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 18,30 horas. El domingo 9 de noviembre será el turno de la Esgrima con el “Torneo Nacional Ranking Masc y Fem.” en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 14 horas y del Judo con el “Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixto” en el Pabellón Muixara de 10 a 13,30 horas.

El Boxeo tendrá su protagonismo del 10 al 14 de noviembre con el “Campeonato de España de Clubes” en el Pabellón Muixara, de 15 a 21 horas. El sábado 15 de noviembre se desarrollará el “Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas” en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo el día.

La federación de Kickboxing y Muaythai organiza tres Copas de España: Muaythai, K1, Para&Inclusive Kickboxing, durante el 15 y 16 de noviembre en el Pabellón Muixara. Mientras la Copa del Rey de Taekwondo pondrá el broche final a estos “Juegos Nacionales de Combate” el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.

Se trata de una cita deportiva (Juego Nacionales de Deportes de Combate) que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas, con un modelo común de colaboración entre Federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.