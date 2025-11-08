Oro alicantino en las World Sprint Finals de remo en la playa

El deportista alicantino Nacho Ramón-Borja ha conseguido este sábado el triunfo en las World Sprint Finals de remo en la playa, disputadas en la localidad turca de Antalya, convirtiéndose en el primer español en colgarse el oro en esta disciplina, recién nombrada olímpica.

Tras conseguir su billete para la final a lo largo de la competición, Ramón-Borja fue el mejor en la salida, subiéndose limpiamente a su embarcación y tomando una ventaja inicial sobre el alemán Felix Krones, el otro finalista y su último rival por el oro.

Además, el alicantino también realizó un mejor giro, mientras que Krones tuvo algunas dificultades y no pudo recuperar la ventaja que ya había conseguido el deportista español, que se alzó con el triunfo.

"He trabajado muchísimo este último año. La carrera fue increíble, en la segunda vuelta para llegar a la playa cogí muchas olas y eso me ayudó a ganar la competición", declaró Ramón-Borja a los medios oficiales de la prueba en Turquía.

El bronce fue para Lucio Fugazzotto, que consiguió su tercera medalla en esta prueba en tres años, sumando un segundo bronce a la medalla que ganó en 2024.