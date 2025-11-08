Oro alicantino en las World Sprint Finals de remo en la playa
Nacho Ramón-Borja ha sido el mejor en la prueba disputada en Antalya
El deportista alicantino Nacho Ramón-Borja ha conseguido este sábado el triunfo en las World Sprint Finals de remo en la playa, disputadas en la localidad turca de Antalya, convirtiéndose en el primer español en colgarse el oro en esta disciplina, recién nombrada olímpica.
Tras conseguir su billete para la final a lo largo de la competición, Ramón-Borja fue el mejor en la salida, subiéndose limpiamente a su embarcación y tomando una ventaja inicial sobre el alemán Felix Krones, el otro finalista y su último rival por el oro.
Además, el alicantino también realizó un mejor giro, mientras que Krones tuvo algunas dificultades y no pudo recuperar la ventaja que ya había conseguido el deportista español, que se alzó con el triunfo.
"He trabajado muchísimo este último año. La carrera fue increíble, en la segunda vuelta para llegar a la playa cogí muchas olas y eso me ayudó a ganar la competición", declaró Ramón-Borja a los medios oficiales de la prueba en Turquía.
El bronce fue para Lucio Fugazzotto, que consiguió su tercera medalla en esta prueba en tres años, sumando un segundo bronce a la medalla que ganó en 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Low se va de Benidorm
- Un colegio de Alicante sin personal, hasta arriba de alumnos extranjeros y con necesidades especiales
- El entrenador del Hércules señala al Europa por el césped artificial del Nou Sardenya
- Entradas Elche-Real Madrid: para no abonados
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo