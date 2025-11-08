Una veintena de niños y niñas de Polonia realizan un clínic de fútbol en El Campello

El campo de fútbol del polideportivo El Vincle de El Campello se ha llenado estos días de acento polaco y sueños futbolísticos con la celebración del primer “Camp-Clinic El Campello Alicante 2025”, un evento organizado por Kailabs Academy by Kaizen, en colaboración con el CD El Campello y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Campello, que dirige Marcos Martínez.

Desde el lunes y hasta mañana, 9 de noviembre, 21 jóvenes futbolistas de Polonia, acompañados por sus familias, participan en este encuentro internacional que combina formación, convivencia y pasión por el fútbol. En total, más de 60 personas forman parte de una experiencia que busca consolidarse con cuatro ediciones anuales, según adelanta la organización.

El objetivo de este clínic es claro: fomentar el intercambio deportivo y cultural, al tiempo que se promueve El Campello como destino de turismo deportivo internacional. “Queremos generar un encuentro de gran proyección, donde el deporte sirva de puente entre culturas y donde los niños puedan crecer tanto en lo personal como en lo futbolístico”, destacaron los responsables de Kailabs Academy.

Durante estos días, los participantes han recibido en varias ocasiones la visita del concejal de Deportes, Marcos Martínez, quien quiso acompañar a los jóvenes talentos y a sus entrenadores en su primer contacto con el césped campellero.

Clínic de fútbol en El Campello / INFORMACIÓN

“El Campello apuesta firmemente por el deporte base y por abrir nuestras instalaciones al mundo. Este tipo de iniciativas son un ejemplo de cómo el deporte puede unir países, generar oportunidades y dar a conocer nuestro municipio como referente en turismo deportivo”, señala el edil.

El concejal destaca además la “excelente” colaboración entre el Club Deportivo El Campello, las academias organizadoras y el Ayuntamiento, subrayando que esta clase de eventos “enriquecen nuestro tejido deportivo y fortalecen el vínculo entre los clubes locales y el deporte internacional”.