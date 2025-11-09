El Alcoyano remonta y da una alegría a la provincia

Un triunfo con remontada del Alcoyano para endulzar lo que estaba siendo una dura jornada para los representantes de la provincia en Segunda RFEF, que comenzó el sábado con la derrota del Orihuela ante el Ourense (3-0) en la final de la Copa Federación, por lo que el conjunto escorpión aplazó su duelo liguero, que debía haberle enfrentado al Coria y que se jugará el 19 de noviembre. Antes del triunfo de los deportivistas en casa, tanto Elche Ilicitano como Intercity sufrieron sendas derrotas en Madrid contra Moscardó y Alcalá, especialmente preocupante la del filial dirigido por Carlos Cuéllar, que no levanta cabeza y es penúltimo del grupo 5.

Otra derrota del Ilicitano

El Ilicitano volvió a mostrar sus problemas y regresó de Madrid sin punto alguno. El conjunto de Carlos Cuellar fue superado durante la primera mitad por un Moscardó que a los dos minutos anotó en una acción de Abreu. Recalde, a la media hora, anotó el segundo para los locales y en la reanudación cayó el tercero tras un penalti que ejecutó Siverio. Con todo en contra, el filial franjiverde quiso reaccionar y dos habituales del primer equipo como Adam Boayar, de penalti, y Ali Houary, a diez minutos para el final, apretaron el marcador y dieron esperanzas de puntuar al Ilicitano. Sin embargo, ya era tarde y los franjiverdes no pudieron completar la remontada, dando continuidad a su mal arranque liguero.

El Orihuela, sin gol

El Intercity consumó una derrota en su visita a Alcalá de Henares, donde los hombres de negro merecieron algo más de fortuna ante el conjunto local. Ya en el primer minuto Álex Alemán mandó un remate al poste para los visitantes, que continuaron con su dominio, errando también Julio Gracia, camino de la media hora, un mano a mano ante Pantoja, con lo que el Intercity se hizo acreedor de ir por delante en el marcador antes de marcharse al descenso. Sin embargo, la reanudación premió al Alcalá con un penalti a los diez minutos que Izan hizo bueno al superar a Mackay. El Intercity respondió bien e hizo méritos en varios acercamientos para colocar el empate. Pese a ese empuje, en una contra en el tiempo añadido Nico Sánchez sentenció el triunfo alcalaíno.

Fichas de los partidos de los clubes alicantinos en la jornada 10 / INFORMACIÓN

Remontada alcoyana

El Alcoyano hizo los deberes en casa y superó con una gran remontada a un Atlètic Lleida que puso físico, pero careció de mordiente en El Collao. El conjunto deportivista arrancó dominando pero sin poner en jaque la meta defendida por Pau Torres. Por su parte, la escuadra ilerdense filtró un balón entre centrales que Boris transformó en el 0-1. Para tranquilidad de la parroquia local, antes del descanso, en área visitante, Rubén Catalá devolvió el empate al electrónico. En la segunda mitad, el Lleida metió físico y músculo, si bien nuevamente arriba fue muy cándido. De este modo, Tiko Iniesta puso el segundo del Alcoyano y dio la vuelta al marcador en un partido que sostuvieron los locales ante los catalanes con más voluntad que calidad para dejar los tres puntos en El Collao.