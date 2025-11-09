El Atticgo Elche regresa de Skopje con el pase de ronda europeo

El Atticgo Elche logró este domingo la clasificación para los octavos de final de la EHF European Cup, tras volver a vencer al HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje (19-25) en el segundo encuentro de una eliminatoria que tuvo su primer duelo hace 24 horas, también en Macedonia del Norte, y con triunfo franjiverde (19-16), por lo que el global de la eliminatoria concluyó con un 44-35 favorable al conjunto dirigido por Joaquín Rocamora.

El equipo ilicitano venció en la vuelta con mayor facilidad que en el primero de los partidos, que se revolvió en los últimos minutos y en el que obtuvo una renta de tres goles. En esta ocasión, el Atticgo Elche dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria en el primer periodo, al que se llegó con una ventaja española de seis tantos (10-16).

Las visitantes, con Jimena Laguna como máxima realizadora con cuatro goles, supo administrar su renta en la segunda parte y asegurar sin sobresaltos la clasificación para octavos de final de una competición que ya ganó en 2024, fase para la que también se han clasificado el Costa del Sol Málaga y el Atlético Guardés.