Carmen Jarabo, del Real Club de Regatas de Alicante, subcampeona del mundo sub-19 en Beach Sprint
Logra la medalla de plata con la selección española junto a la remera Marta Paradas, del Real Club Mediterráneo de Málaga
La remera Carmen Jarabo, del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), se ha proclamado subcampeona en el Mundial de Beach Sprint disputado en Manavgat (Turquía), una medalla que consiguió junto a su compañera de equipo de la selección española, Marta Paradas, del Real Club Mediterráneo de Málaga.
Con la plata de Jarabo y Paradas en la modalidad doble femenino sub-19 la delegación española conseguía abrir por la mañana su medallero en el Mundial de Beach Sprint de Turquía.
El equipo formado para las dos remeras llegó a la gran final gracias a una muy buena toma de tiempos (2 minutos y 50,84 segundos); una marca que las separó solo por dos décimas del equipo germano, que ganó la medalla de oro.
En la competición, Carmen Jarabo ha estado acompañada por el director técnico de remo del RCRA, Lionel Jimenez.
"Felicitamos a Carmen Jarabo por su compromiso con el remo, un deporte en el que el club del que forma parte ha cosechado grandes éxitos. Para el RCRA es un orgullo que, de la cantera de remeros y remeras del club, se haya conseguido un título como el de subcampeona de Beach Sprint", ha querido destacar en una nota de felicitación el Real Club de Regatas de Alicante.
