Carmen Jarabo, del Real Club de Regatas de Alicante, subcampeona del mundo sub-19 en Beach Sprint

La remera Carmen Jarabo, del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), se ha proclamado subcampeona en el Mundial de Beach Sprint disputado en Manavgat (Turquía), una medalla que consiguió junto a su compañera de equipo de la selección española, Marta Paradas, del Real Club Mediterráneo de Málaga.

Con la plata de Jarabo y Paradas en la modalidad doble femenino sub-19 la delegación española conseguía abrir por la mañana su medallero en el Mundial de Beach Sprint de Turquía.

El equipo formado para las dos remeras llegó a la gran final gracias a una muy buena toma de tiempos (2 minutos y 50,84 segundos); una marca que las separó solo por dos décimas del equipo germano, que ganó la medalla de oro.

El equipo español celebra la medalla de Carmen Jarabo y Marta Paradas / RCRA

En la competición, Carmen Jarabo ha estado acompañada por el director técnico de remo del RCRA, Lionel Jimenez.

"Felicitamos a Carmen Jarabo por su compromiso con el remo, un deporte en el que el club del que forma parte ha cosechado grandes éxitos. Para el RCRA es un orgullo que, de la cantera de remeros y remeras del club, se haya conseguido un título como el de subcampeona de Beach Sprint", ha querido destacar en una nota de felicitación el Real Club de Regatas de Alicante.