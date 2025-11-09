La Gran Carrera del Mediterráneo rompe récords en su sexta edición

Domingo de tirones, piernas cansadas y gemelos tiesos, pero, a su vez, también de caras de satisfacción, sonrisas de felicidad y abrazos cargados de orgullo. A las nueve de la mañana dio el pistoletazo de salida la sexta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo a las puertas del Palacio de la Diputación Provincial. Con más de 5.000 atletas participando, la edición del 2025 batió el récord de asistencia con una diferencia holgada respecto a años anteriores. 21,0975 kilómetros separaban a todos los valientes de la añorada línea de meta, situada en la Playa Varadero de Santa Pola.

Las mejores imágenes de la Gran Carrera del Mediterráneo / Jose Navarro

Con paso por parajes emblemáticos de la provincia como el Parque del Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y el Carabassí o el Faro de Santa Pola, los presentes se iban acercando poco a poco a su objetivo, cruzar la línea de meta y colgarse una medalla de un valor tremendo. Ahí, situados a pocos metros de la costa, esperaban familiares, amigos y público de todo tipo. Según se iban acercando los primeros corredores, la Playa Varadero se empezaba a abarrotar de gente con ganas de aplaudir y reconocer el esfuerzo de todos los valientes. El tiempo acompañó y la gente no decepcionó, por lo que la línea de meta se convertía poco a poco en una fiesta para todo el que pasaba.

A la par que arrancó la prueba para más de 5.000 atletas en Alicante, a pocos metros de la línea de meta se daban cita cerca de 200 pádel surfistas en la VII Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race, uno de los eventos de SUP más importantes del panorama nacional a día de hoy. Música, gritos y aplausos aguardaban a todos los corredores en la línea de meta y también, como no podía ser de otra forma, un poco de nervios por todos los familiares que esperaban ver a sus seres queridos cumplir el objetivo.

Jose Navarro

Cinco minutos pasaban de las diez de la mañana cuando el primer corredor enfiló la recta final. Este fue Eric Burundi, quien se proclamó vencedor de la prueba tras superar los 21 kilómetros en un tiempo de 01:04:43. Detrás de él, a unos 45 segundos entró a meta Abdelmajid Elhisssouf del C.A La Rabosa al completar la carrera en 01:05:25 . El podio en el apartado masculino lo completó Marcelo Fabián Manrique, superando en ocho segundos a Jesús Rodríguez, cuarto clasificado, y en un minuto y 57 segundos a Andrés Macías, quinto clasificado.

Además de batir el récord de asistencia, la Gran Carrera del Mediterráneo también superó otro registro. Fue en la categoría femenina gracias a Odile Nintije. La atleta burundesa completó la prueba en 01:13:58 y superó todas las marcas femeninas registradas hasta el momento en la prueba. A Odile Nintije le acompañaron en el podio Jaana Strandvall, con un tiempo de 01:21:23, y Laura Restagno, 01:22:29. La cuarta clasificada fue Sara Hradilova, mientras que la quinta fue Neus Mas Manchón.

"Esta carrera es una pasada"

Un año más, la Gran Carrera del Mediterráneo se ha consolidado como una de las pruebas de 21 kilómetros más bonitas en el panorama nacional. La costa alicantina acompañó a los corredores durante una inolvidable mañana y todos coincidían al ser preguntados sobre el evento. "Esta carrera es una pasada, de todas las que he corrido, esta es la mejor, poder correr con la playa al lado es muy bonito. Hay tramos preciosos, repetiré seguro", comentaba Fran Gallego, atleta presente en la Gran Carrera del Mediterráneo, al terminar su andadura.

Además de la preciosidad que supone una carrera emplazada en la Costa Blanca, muchos atletas también destacaban la dureza, sorprendidos por varios repechos que hacían que los esfuerzos se multiplicasen. Uno de estos era Guzmán Martín, que señalaba lo siguiente. "Pensaba que era más llana la carrera y al final ha sido bastante dura. La organización ha estado genial y hacerla acompañado por el mar la hace todavía más especial".

"Hoy nos hemos vestido de sol y playa" Loreto Serrano — Alcaldesa de Santa Pola

"He corrido muy bien y hacía mucho calor. A partir del kilómetro 14 había muchas subidas y bajadas que han hecho que costase más, pero estoy muy feliz. Es una carrera muy bonita en la cual te tienes que esforzar mucho", añadía Gisella Marcelo. Por su parte, Íñigo Regalado, otro de los 5.000 corredores que se dieron cita, destacó el buen tiempo y no pasó por alto la belleza de la zona. "Es una carrera preciosa, venía de correr la media maratón de Valencia y esta me ha parecido si no mejor, a la par".

"La prueba está muy bien, he terminado muerta, pero muy feliz. Muy bien organizado todo y hemos pasado por sitios muy bonitos", pronunciaba Cristina López. Por otro lado, Javier Hergueta destacaba lo siguiente. "Es una carrera muy complicada y te tienes que mentalizar, pero también es muy divertida".

Al finalizar la prueba, la entrega de premios corrió a cargo de José Pedro García, presidente de Montemar y Borja Merino, Ángel Piedecausa y Loreto Serrano, concejales de Turismo y Deportes y alcaldesa de Santa Pola. Esta última quiso dirigir unas palabras, primero felicitando a todos los presentes por haber terminado la carrera y luego destacando el paisaje y el tiempo. "Hoy nos hemos vestido de sol y playa y os hemos recibido como os merecéis. Espero que disfrutéis de nuestro pueblo y que volváis el año que viene. Gracias al Club Montemar por llevar a cabo esta magnífica carrera".