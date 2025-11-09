El HLA Alicante vence en Melilla a lomos de un Den Geu excelso

Una más para el HLA. Siguen pasando las jornadas y este equipo no da la sensación ni de desfallecer ni de levantar el pie del acelerador. El Lucentum, un equipo acostumbrado a ocupar la zona más peliaguda y sacrificada de la clasificación en el pasado más reciente, parece estar despertando y se está ganando su sitio en la parte noble de la tabla por derecho propio. Sin ser un triunfo apabullante, como si pudiese ser el de la semana pasada ante Palencia, el HLA de Rubén Perelló sigue sin bajar el listón y ya son tres triunfos consecutivos, demostrando superioridad tanto dentro como fuera del Pedro Ferrándiz, una asignatura pendiente que parece haberse subsanado.

El HLA Alicante suma su quinto triunfo del curso ante un Melilla que, pese a estar hundido en la clasificación, ha presentado batalla ante uno de los equipos revelación de Primera FEB. Desde el primer momento, los de Perelló quisieron demostrar que son un equipo llamado a grandes cosas. Así fue. Gracias a un parcial positivo en el primer cuarto, los alicantinos se marchaban hasta ocho puntos arriba, una diferencia que, pese a ser ligera y temprana, terminaría siendo clave en el transcurso del encuentro.

Richarson bota el balón ante el Melilla. / María Cruz Uceda/Melilla

Rubén Perelló ha conseguido enchufar a todos sus jugadores y del primero al último están sumando y aportando en su respectivo rol. Desde Kevin Larsen, estrella indiscutible del equipo hasta Coulibaly, especialista defensivo, pasando por anotadores como Jordan Walker, triplistas como Álex Jordà o directores de orquesta como Sebastian Aris. Una plantilla unida que está yendo a una hacia un objetivo común, dar la campanada en la parte noble de la clasificación. Cuando se junta una buena defensa y un acierto grandioso de cara al aro los resultados suelen ser positivos y en Melilla no fue menos.

El HLA se encontraba sumamente cómodo en la pista, vivía de las rentas del primer cuarto y cuando el rival se acercaba en el marcador, volvía a pisar el pedal del acelerador para superar la barrera psicológica de los diez puntos, un muro durísimo en un deporte como el baloncesto. Al descanso, el marcador era de 31 a 39 favorable a los alicantinos, motivado por un comportamiento impoluto en campo propio y también por un Deng Geu que estaba derrochando exuberancia a raudales, dando pinceladas de lo que sería su segunda mitad.

Kevin Larsen mira hacia arriba. / María Cruz Uceda/Melilla

Como no podía ser de otra forma, MVP Larsen también se quiso sumar a la fiesta. Finísimo en ataque, el danés estaba dando una legión magistral de como convivir en el poste. Puntos, asistencias y rebotes al servicio del Lucentum, que tiene en su pívot a un claro candidato a ganar el premio de mejor jugador de la temporada si este ritmo no decae. La Primera FEB es una carnicería y esta competición no entiende de rivales pequeños o de partidos trámite. Melilla se acercó en el tercer cuarto y llegó a ponerse a cuatro a falta de los últimos diez minutos, compitiéndole de tú a tú a un equipo de talla superior y sin achicarse en los momentos más decisivos.

Fruto de la tensión del momento, eran momentos de mucha defensa y poco ataque. Se puso a tres el conjunto local a falta de cuatro minutos, pero un pequeño apretón defensivo de los lucentinos terminaría siendo decisivo. Cuando las habichuelas quemaban irrumpió con una potencia sobrenatural un Deng Geu que estaba con ganas de fiesta. El ugandés firmó dos triples consecutivos que desnivelaron completamente el encuentro en favor de los alicantinos. La ventaja se amplió y pese a que Melilla luchó por apretar el marcador, el partido estaba visto para sentencia. Marcador final de 79 a 90 y el HLA Alicante sigue escalando en la élite de la clasificación.